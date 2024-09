Shohei Ohtani está perto de conseguir uma temporada de 50 a 50 com seu 47o assalto de base, acontecendo durante a derrota de 10 a 4 dos Dodgers de Los Angeles contra os Cubs de Chicago.

Após rebater sua 46ª home run da temporada no domingo, o dois vezes MVP da Liga Americana agora está a apenas três bases roubadas e quatro home runs de se tornar o primeiro jogador da MLB a alcançar 50 de cada em uma única temporada.

Ohtani tem trazido novas proezas à mesa desde que foi declarado indisponível para pitcher até 2025. Seu roubo na segunda-feira o aproximou de dobrar sua melhor contagem de bases roubadas: as 26 que teve em 2021.

O fenômeno japonês não mostrou sinais de desaceleração desde que entrou para o clube dos 40-40 em agosto. Ele compartilha essa conquista com os como Alfonso Soriano, Jose Canseco, Ronald Acuna Jr., Barry Bonds e Alex Rodriguez, que detinha o recorde anterior de 43-43, alcançado com os Seattle Mariners em 1998.

No entanto, na segunda-feira à noite, Ohtani não foi o único destaque. As apresentações de dois ex-Dodgers, Cody Bellinger e Michael Busch, tiveram um papel significativo na decisão do jogo.

Os Cubs tomaram uma vantagem de três corridas no primeiro turno do primeiro. Bellinger começou com uma home run de dois runs no primeiro arremesso que enfrentou, e Busch seguiu com um single de RBI para a direita.

Ciente do risco de permitir a 47ª home run da temporada de Ohtani, o pitcher dos Cubs, Kyle Hendricks, o passeou intencionalmente no terceiro turno. Mas Ohtani roubou a segunda base rapidamente. Busch então ajudou Hendricks no terceiro turno ao pegar a linha do Max Muncy para o primeiro, encerrando o turno com as bases carregadas.

Busch então contribuiu para a vantagem dos Cubs com uma home run solitária no quarto turno do alto.

Os Dodgers conseguiram reduzir a desvantagem para uma corrida no quinto. No entanto, os Cubs responderam no sexto quando o single de RBI de Busch trouxe Bellinger para casa, e o receptor Miguel Amaya adicionou mais duas corridas.

No nono turno do alto, Bellinger garantiu seu impressionante retorno a LA com um single de RBI. Ele também fez uma excelente pegada de mergulho para iniciar o turno do baixo.

Com 18 jogos da temporada regular restantes, Ohtani precisa pegar as três bases roubadas e quatro home runs para alcançar a marca de 50-50, começando com outro jogo contra os Cubs na terça-feira à noite no Dodger Stadium.

