Shohei Ohtani bate o primeiro grand slam como profissional

Na segunda-feira, o astro do Los Angeles Angels conseguiu seu primeiro grand slam como profissional ao ajudar sua equipe a vencer o Tampa Bay Rays por 11 a 3 em Anaheim, na Califórnia.

Ohtani, Mike Trout e Jared Walsh conseguiram quatro home runs, com Ohtani a conseguir o seu segundo home run da noite - um raro grand slam - na sétima entrada, o seu primeiro no Japão ou na liga principal. Um grand slam acontece quando um rebatedor acerta um home run com as bases cheias - companheiros de equipe na primeira, segunda e terceira bases.

Do outro lado da base, os Rays tiveram três rebatidas de Wander Franco, mas desperdiçaram oportunidades de pontuação, terminando em 1 de 16 com os corredores em posição de pontuação.

"Definitivamente, estou me divertindo muito agora", disse Ohtani por meio do intérprete Ippei Mizuhara, segundo o site oficial da MLB.

"Não estou a ter o melhor ano ofensivo neste momento, mas a equipa está a ganhar, o que é o mais importante. Vamos tentar continuar com a boa fase".

Foi também a segunda vez nesta temporada - e a oitava vez em sua carreira - que Ohtani registrou um jogo com vários arremessos.

A façanha do astro dos dois campos acontece menos de uma semana depois que ele se tornou o primeiro arremessador titular a rebater em uma das quatro primeiras posições em um jogo no Fenway Park desde que Babe Ruth fez isso em 20 de setembro de 1919.

Ohtani, de 27 anos, também fez história no início da temporada, quando se tornou o primeiro jogador na história das Ligas Americana e Nacional a lançar o primeiro arremesso da temporada do seu time e a enfrentar o primeiro arremesso do seu time como rebatedor.

Apenas mais um dia no estádio para a superestrela japonesa do basebol.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com