Shohei Ohtani aproxima-se de uma campanha sem precedentes de 50 a 50 com home run e gol nos Dodgers contra os Cubs.

O dois vezes MVP da AL deu um show fantástico, com 2 em 4 ao bastão, três RBIs e uma base por bolada, ajudando os Los Angeles Dodgers a evitar uma varrida na série com uma vitória emocionante por 10-8 sobre os Chicago Cubs.

No momento, Ohtani está fazendo história em quase todos os jogos e superou seu próprio recorde de home runs em uma temporada, de 46, alcançado com os Los Angeles Angels em 2021. Agora, ele está a apenas duas homers de igualar o recorde da franquia dos Dodgers, de 49, alcançado por Shawn Green em 2001.

Ninguém chegou tão perto da marca cobiçada de 50-50 de 50 home runs e 50 roubos de base além de Ronald Acuña Jr., dos Atlanta Braves, que roubou 73 bases e acertou 41 home runs em 2023, e Alex Rodriguez, que como membro dos Seattle Mariners marcou 42 home runs e roubou 46 bases em 1998.

De acordo com MLB.com, o gerente dos Dodgers, Dave Roberts, elogiou Ohtani, dizendo: "Para ele bater a bola a 118 mph naquele ângulo, geralmente é um double. Mas para Shohei, é uma home run. Ele está jogando um baseball incrível. Você pode ver que ele está carregando a equipe big time."

O companheiro de equipe de Ohtani, Max Muncy, ecoou os sentimentos de Roberts, dizendo: "Ele é incrível. Toda noite, eu sinto que ele faz algo que nunca vimos antes. Hoje, ele acertou uma bola a 118 mph. Sinto pena do torcedor que tentou pegá-la. Tudo o que ele faz é tão impressionante, então é divertido fazer parte disso."

Os Cubs começaram bem, abrindo 2-0 no alto do primeiro, mas os Dodgers responderam com um primeiro inning explosivo, marcando cinco runs para inverter o jogo.

Ohtani foi o primeiro ao bastão, arrebentando uma home run para o campo central-direito. Dois outs depois, Tommy Edman acrescentou à vantagem dos Dodgers com uma home run de dois runs para o campo esquerdo. Will Smith, em seguida, detonou uma home run quase idêntica, e Muncy completou o ataque com uma das suas.

Os Dodgers se tornaram a sétima equipe de sua história a acertar quatro home runs em um único inning, e a home run de Muncy fez deles a primeira equipe a alcançar home runs consecutivos no primeiro inning de jogos múltiplos em uma única temporada desde os Braves em 1994.

Ohtani roubou uma base no segundo, e Seiya Suzuki's solo shot no terceiro reduziu a vantagem dos Dodgers para duas. No entanto, Ohtani respondeu com um single de duas corridas para estender a vantagem para 7-3.

Os Cubs fizeram uma comeback no quinto, marcando três runs para empatar o jogo em 7-7, mas os Dodgers revidaram com uma corrida de Gavin Lux no sétimo e outra bomba de dois runs de Edman no oitavo, marcando seu segundo jogo consecutivo de dois home runs no campo central.

Incapazes de rebater de um déficit de 10-7, os Cubs conseguiram apenas um sacrifice fly de Isaac Paredes no nono.

Com 16 jogos restantes na temporada regular, Ohtani precisa acertar mais três home runs e roubar duas bases para alcançar a marca de 50-50, iniciando sua busca na sexta-feira contra os Braves.

