- "Shirin David's 'Belly Legs Po' Outra Vez Chega às Paradas" ou "Shirin David's 'Belly Legs Po' Recupera Primeira Posição"

Mulheres Artistas Dominam o Topo do Ranking Alemão Esta Semana: Shirin David mantém sua posição de destaque pela quinta semana consecutiva com seu novo sucesso de verão "Bauch Beine Po", ocupando o primeiro lugar pela quinta semana seguida.

Na categoria de álbuns, Ayliva, a cantora pop de Recklinghausen, continua no topo com seu terceiro álbum "In Liebe", de acordo com os relatórios da GfK Entertainment. Novas entradas dominam o ranking, com Leoniden, um grupo de indie rock, alcançando a segunda posição com seu álbum "Sophisticated Sad Songs". Sabrina Carpenter fica com o terceiro lugar com "Short N' Sweet", enquanto Louis Tomlinson ocupa a quarta posição com "Live". Mono Inc. fecha o top 5 com "Symphonic Live - The Second Chapter".

O universo pop recebe um rosto conhecido esta semana nas paradas de álbuns, com os irmãos Gallagher de Oasis anunciando seu reencontro e aparecendo na 77ª posição com seu álbum de 1995 "(What's The Story) Morning Glory?", com seu hit single "Wonderwall". A GfK Entertainment comenta, "Dada a pouca antecedência, a reentrada foi impressionante". O tempo dirá se outros álbuns dos Oasis subirão nas paradas na próxima semana.

O padrão semelhante persiste na categoria singles, com Ayliva & Apache 207's "Wunder" e Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii's "Move" liderando as paradas, assim como na semana passada. Artemas cai para a quarta posição esta semana com "I Like The Way You Kiss Me", enquanto Sabrina Carpenter fica com a quinta posição com seu single "Espresso".

Os alemães comemoram o sucesso contínuo de Ayliva na categoria de álbuns, com seu álbum "In Liebe" permanecendo como o número um na Alemanha, de acordo com os relatórios da GfK Entertainment. Além disso, o grupo de indie rock Leoniden ganha popularidade, passando de novatos para a segunda posição com seu álbum "Sophisticated Sad Songs."

