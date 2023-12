Destaques da história

Sets mais curtos e relógios de tacadas - ATP continua a experiência de mudança de regras

O relógio de 25 segundos será utilizado no US Open

Next Gen Finals vai continuar a experimentar novas regras

As alterações poderão ser utilizadas no circuito masculino a partir de 2019

As alterações às regras - como os toalheiros, os sets mais curtos e os aquecimentos reduzidos - e outras inovações, como o relógio de 25 segundos, serão testadas nas Next Gen ATP Finals de novembro e poderão ser introduzidas no circuito masculino já em 2019.

É o relógio de serviço que pode potencialmente preocupar os procrastinadores do ténis masculino.

O relógio de 25 segundos foi utilizado pela primeira vez no torneio de final de época do ano passado para os melhores jogadores com 21 anos ou menos e será introduzido num Grand Slam pela primeira vez no Open dos Estados Unidos deste ano.

As regras de violação do tempo já existem no desporto, mas o cronómetro permite que os jogadores e o público vejam o tempo a passar.

As consequências de não servir dentro dos 25 segundos no Open dos Estados Unidos ainda não foram definidas, mas o relógio já foi utilizado na qualificação do Open da Austrália deste ano e estará em vigor durante a qualificação do Open de França, que se realiza no final deste mês.

O Open dos Estados Unidos deste ano também irá impor um período de aquecimento de sete minutos antes de cada jogo - os jogadores terão um minuto a partir do momento em que entrarem no court para se encontrarem junto à rede para o lançamento da moeda. Os jogadores que violarem esta regra poderão ser multados em 20.000 dólares.

Rafael Nadal, que é famoso por demorar o seu tempo entre os pontos, manifestou a sua oposição ao relógio de remate.

"Se quisermos jogar bem, temos de deixar os jogadores respirar um pouco", afirmou o n.º 2 do mundo.

"Não somos máquinas. Se quisermos ter jogos como os que tive com Novak (Djokovic), não podemos esperar jogar rallies de 50 pancadas e em 25 segundos estarmos prontos para jogar o ponto seguinte", acrescentou Nadal, referindo-se ao sérvio que ficou famoso por estar do outro lado da rede quando disputaram uma final do Open da Austrália de seis horas em 2012.

"Mas se não quisermos um grande espetáculo, é claro que é uma grande melhoria".

LER: Nadal bate o recorde de 34 anos de McEnroe

LER: Wozniacki sente 'menos pressão' após vitória no Open da Austrália

A ATP, entidade que rege os circuitos de ténis profissionais masculinos, disse na terça-feira que as Next Gen Finals, que se realizam de 6 a 10 de novembro, vão continuar a testar sets de primeiro a quatro jogos, sem pontuação de vantagem e treino de jogadores em jogo através de head-sets.

Os aquecimentos serão reduzidos de cinco para quatro minutos e os jogadores terão de utilizar um toalheiro na parte de trás do campo, eliminando a necessidade de os jogadores e as jogadoras manusearem as toalhas.

Que alterações às regras introduziria no ténis? Dê a sua opinião na nossa página do Facebook.

Chris Kermode, presidente executivo e presidente da ATP, afirmou num comunicado: "O ténis é um desporto que está impregnado de história e tradição, e não há dúvida de que isso deve ser salvaguardado.

"No entanto, este novo evento permitiu-nos analisar algumas potenciais alterações e recebemos um feedback muito positivo das nossas partes interessadas sobre o formato do evento do ano passado.

"Reconhecemos, no entanto, que precisamos de uma amostra maior para nos ajudar a tirar conclusões efectivas, pelo que o evento deste ano nos dará essa continuidade para nos ajudar a avaliar quais das alterações, se houver alguma, queremos incorporar no Tour regular para 2019."

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

De acordo com a ATP, a duração média dos jogos no torneio Next Gen do ano passado foi de uma hora e 36 minutos. No ano passado, a média no ATP World Tour foi de uma hora e 39 minutos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com