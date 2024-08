Setembro marcou uma mudança nas coisas.

Uma nova simulação nacional de preparação para emergências está agendada, as provas digitais do subsídio de aquecimento do KfW são aceitas, a Coca-Cola fica mais cara e o prazo para a declaração de imposto está se aproximando para a maioria. Isso e muito mais está previsto para o próximo mês.

Padrões de emissões mais rigorosos para veículos novos

Chegou a hora de os carros, ônibus e outros veículos da UE produzirem menos substâncias prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Isso será alcançado gradualmente através da implementação de padrões de emissões, que também estabelecerão limites para o desgaste dos freios e pneus, requisitos de durabilidade para componentes e sistemas e duração da bateria. A primeira fase do novo padrão de emissões "Euro 6e" começa em 1º de setembro. Veículos que não atendem a esse padrão só poderão ser registrados até 31 de agosto de 2024.

A partir de setembro de 2023, os fatores de conformidade para medições RDE (RDE: Emissões Reais em Condução) já foram reduzidos para novos modelos de passageiros aprovados para óxidos de nitrogênio (NOx) de 1,43 para 1,1 e para número de partículas (PN) de 1,5 para 1,34. Essas regulamentações se aplicarão ao primeiro registro de novos carros de passageiros a partir de 1º de setembro de 2024. Carros de passageiros que atendem a esses requisitos receberão a marcação "Euro 6e" e o número-chave de emissões "36EA" em seus documentos de registro.

Uso de cannabis no trânsito

A partir de 22 de agosto, o limite legal para tetrahidrocanabinol (THC) no sangue de trânsito foi fixado em 3,5 nanogramas. Motoristas jovens com menos de 21 anos estão proibidos de usar cannabis enquanto dirigem, e há uma proibição absoluta do consumo misto de álcool e cannabis, resultando em uma proibição absoluta de álcool enquanto se dirige para usuários de cannabis.

Simulação nacional de preparação para emergências

Uma simulação nacional de preparação para emergências ocorrerá em 12 de setembro, de acordo com a Autoridade Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres. Durante esse exercício, o governo federal, os estados e os distritos, distritos urbanos e municípios participantes testarão seus sistemas de alerta. Isso incluirá vários meios e canais, como estações de televisão e rádio, internet ou telefones celulares.

A partir das 11h, as autoridades e serviços de emergência participantes ativarão diferentes sistemas de alerta. O sinal de alarme é esperado por volta das 11h45 através dos mesmos canais.

A estratégia de alerta da Alemanha envolve a capacidade de alertar a população por meio de vários canais. Esse enfoque está em linha com o chamado método multi-canal ou "mistura de meios de alerta". Para esse propósito, o governo federal desenvolveu o Sistema de Alertas Modular (MoWaS), que opera e utiliza em conjunto com os estados e municípios.

Coca-Cola fica mais cara

Os consumidores podem esperar preços mais altos para os produtos Coca-Cola no próximo mês. Florian von Salzen, CEO da Coca-Cola Europacific Partners Alemanha, informou ao "Bild" que o aumento de preço seria na faixa de um dígito único em todos os produtos e embalagens, com algumas fontes prevendo um aumento de 9% em vez de 3%. O aumento de preço afetará a gama inteira e pode afetar os revendedores. O impacto exato nos clientes permanece incerto. Foi especulado que um caso de doze garrafas de 1 litro poderia custar 19,99 euros com depósito no futuro.

Enviar provas digitais para subsídios de aquecimento do KfW

Os proprietários de imóveis que estão mudando para soluções de aquecimento mais amigáveis ao clima têm podido submeter aplicações ao banco de financiamento KfW desde o final de fevereiro. Inicialmente, isso se aplicava apenas aos proprietários de casas unifamiliares que moram na propriedade. A partir de setembro, as provas digitais para isso também poderão ser enviadas. De acordo com o KfW, a verificação bem-sucedida poderia resultar em pagamentos a partir de outubro.

A justificativa para esses subsídios é a Lei de Aquecimento do Governo Federal, que entrou em vigor em 1º de janeiro. Os proprietários de imóveis podem aplicar até 70% dos custos elegíveis. Por exemplo, há um subsídio básico de 30% para a instalação de um sistema de aquecimento considerado amigo do clima, como uma bomba de calor. Bônus também podem ser concedidos se a casa for ocupada pelo proprietário e o limite de renda não for ultrapassado, bem como se um contrato for assinado com uma empresa especializada.

O montante de subsídio esperado para medidas energéticas individuais depende dos custos elegíveis. O KfW considera custos até um máximo de 30.000 euros para uma casa unifamiliar. Os proprietários de imóveis podem receber até 70% disso como subsídio, o que dá um máximo de 21.000 euros. Além disso, pode ser obtido um subsídio de redução de emissões de 2.500 euros.

O Oktoberfest começa em setembro

É hora de comemorar em grandes grupos novamente. Onde? Em Munique. No Oktoberfest. Quando? De 21 de setembro a 6 de outubro.

Regulamentações de líquidos de bagagem de mão nos aeroportos estão ficando mais rigorosas

As regulamentações de bagagem das companhias aéreas estão sendo apertadas novamente. A partir de 1º de setembro, os passageiros só poderão levar líquidos em recipientes que não sejam maiores do que 100 mililitros. Esses recipientes devem ser embalados de forma segura em uma bolsa plástica transparente com um volume não superior a um litro. A Polícia Federal e a Fraport, a operadora do Aeroporto de Frankfurt, emitiram um lembrete sobre essa regra.

A razão para essa aplicação mais rigorosa reside nas preocupações sobre a confiabilidade dos novos equipamentos de raios X de computador tomography (CT) dentro da UE. Em alguns pontos de verificação alemães, a regra de líquidos de 2006 havia sido suspensa quando a bagagem poderia ser verificada usando scanners CT.

Escola nos estados federais restantes

Baden-Württemberg e Baviera são os últimos estados federais europeus a iniciar e concluir as suas férias de verão. Em Baden-Württemberg, os estudantes terão de pegar nas suas mochilas escolares mais uma vez a partir de 7 de setembro. Todos os estudantes e professores na Baviera regressarão à escola até 9 de setembro.

Fim do Período de Transição para Pneus de Inverno "M+S"

O período de transição para pneus de inverno com a etiqueta "M+S" termina a 30 de setembro. A sigla "M+S" significa lama e neve. Pneus de inverno fabricados antes de 2018 com apenas a etiqueta "M+S" só terão proteção até ao final do mês. Condutores que usam estes pneus em condições de inverno correm o risco de serem multados a partir de outubro.

A partir do próximo mês, a exigência sazonal de reserva antecipada em muitas rotas internacionais de comboios operadas pela Deutsche Bahn (DB) deixará de aplicar-se. Esta medida foi introduzida para o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA realizado na Alemanha para acomodar o aumento da procura por ligações internacionais.

Registo de Doação de Órgãos e Tecidos através da Aplicação de Seguro de Saúde

O registro de declarações de doação de órgãos e tecidos, estabelecido em março, permite aos utilizadores documentar a sua intenção de doar órgãos e tecidos utilizando um documento de identificação com funcionalidade eID. O registro é um diretório digital central onde as decisões a favor ou contra a doação de órgãos e tecidos podem ser registadas. A inscrição é voluntária e gratuita, e pode ser alterada ou revogada a qualquer momento.

Até ao final de setembro, outra opção de autenticação será adicionada ao portal utilizando o ID de saúde. Os segurados poderão iniciar a apresentação de uma declaração no registro de doação de órgãos diretamente a partir da sua aplicação de seguro de saúde.

Prazo para a Declaração de Impostos a Approximar-se

Assim como nos anos anteriores, a declaração de impostos deve ser apresentada à autoridade fiscal mais tarde do que o habitual - Specifically, até 31 de agosto de 2024. Uma vez que esta data cai num sábado, a declaração de impostos deve ser recebida pela autoridade fiscal até 2 de setembro.

Devido aos efeitos persistentes da pandemia da COVID-19 e à acumulação de declarações de impostos sobre imóveis ou recursos concernentes aos correspondentes avisos, o prazo foi prorrogado em um mês para os contribuintes. Um prazo mais longo aplica-se se um consultor fiscal ou uma associação de assistência fiscal ajudar. Nesse caso, o prazo é 31 de maio de 2025. Uma vez que esta data também é um sábado, a declaração de impostos deve ser recebida até 2 de junho de 2025.

O Prazo Pode ser Estendido Mais?

Sim, uma prorrogação do prazo é possível, desde que justificada adequadamente por exemplo por telefone, carta ou ELSTER. Se solicitar uma prorrogação, deve ser indicada uma data realista até à qual a declaração será apresentada, como um ou dois meses depois. O pedido deve ser submetido o mais cedo possível, idealmente antes do prazo - ou seja, antes de 2 de setembro.

