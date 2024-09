Setembro começa com níveis de calor sem precedentes.

Como o outono se insinua subtilmente, supermercados começam a encher as prateleiras com gengibre em pó e delícias de abóbora, mas os meteorologistas já declararam a chegada do outono. No entanto, a chegada do outono parece estar faltando em muitos lugares, com temperaturas mantendo-se verão e até mesmo uma onda de calor varrendo as partes orientais da Alemanha.

Os especialistas em clima preveem que as temperaturas subirão até 35 graus na quarta-feira, alertando para o risco de insolação devido às temperaturas que podem chegar a 10 graus acima da média. A onda de calor é esperada para persistir até quinta e sexta-feira, com temperaturas previstas para atingir 32 e 30 graus, respectivamente.

Essas temperaturas são incomuns para esta época do ano e até ameaçam bater recordes. O recorde alemão de 36,5 graus, registrado na Estação Meteorológica de Jena em 1911, pode não ser batido, mas os recordes individuais de estações poderiam ser quebrados, colocando-nos nas mais altas temperaturas de setembro registradas nos últimos 70 anos.

Preparando-se para verões extremos

Dado o cenário de crise climática, eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais prováveis. "Devemos nos preparar para o aumento da ocorrência de períodos secos e quentes", diz a geógrafa Elizaveta Felsche da Universidade Ludwig-Maximilians para o mdr. "Se sempre será no final do verão, não podemos dizer com certeza".

Em um estudo recente, Felsche e sua equipe exploraram a probabilidade de eventos de calor extremo na Europa relacionados a projeções de modelos climáticos. Os resultados sugerem que, se o mundo aquecer em três graus, quase todos os verões poderiam replicar o ano extremo de 2003. Em outras palavras, os verões da Alemanha começarão a se parecer com os atuais do sul da França.

Estudos anteriores também apontaram conclusões igualmente alarmantes. No ano passado, pesquisadores climáticos de Potsdam e Karlsruhe relataram que um verão extremo como o de 2018 na Europa ocorreria quase todos os anos em um mundo dois graus mais quente. Além disso, pesquisadores de Jena previram que verões secos e quentes se tornarão mais frequentes nas décadas seguintes.

Verão de 2024 escaldante na Alemanha

Os verões já estão ficando muito quentes, e este ano não é uma exceção. A temperatura média foi 2,2 graus mais alta do que o período de referência internacionalmente reconhecido de 1961 a 1990, e 0,9 graus mais alta do que o período atual e mais quente de 1991 a 2020. Apesar de não ter batido um novo recorde, o verão de 2024 ainda marcou o 28º verão quente consecutivo.

As regiões sul e leste experimentaram o maior calor do verão, com o maior número de dias quentes registrados nas baixadas e vales dos rios da Alemanha do sul e Saxônia. Em média, a Alemanha teve 712 horas de sol, um aumento de 15% em relação à média de 614 horas do período de 1961-1990. Algumas áreas da Saxônia e do sul da Brandenburg até

