- Sete indivíduos sob investigação por supostas agressões sexuais em grupo.

Em Herford, cidade do leste da Westphalia, há suspeitas de um ataque sexual em grupo contra uma mulher. As autoridades locais estão investigando o caso envolvendo seis homens e uma mulher, como anunciou a promotoria. O incidente supostamente ocorreu em 24 de agosto em um veículo estacionado em um terreno ao lado de uma discoteca importante, de acordo com um representante da promotoria de Bielefeld. A suposta vítima é da região de Münsterland, com sua idade específica não revelada, embora relatórios anteriores tenham sugerido que ela tinha 18 anos.

A investigação se concentra em sete indivíduos, confirmou o representante em resposta a uma consulta da dpa. Este grupo inclui cinco adultos jovens, um adulto e um menor. Dois dos suspeitos, ambos iraquianos, já foram detidos. Há quatro alemães entre os suspeitos, além de um indivíduo de nacionalidade alemã-síria.

"Várias ordens de busca já foram executadas, durante as quais foram obtidos itens e vestígios relevantes que estão sendo avaliados", afirmou a promotoria. De acordo com reportagens da mídia, vários apartamentos foram revistados e evidências foram apreendidas no início de setembro. O ato violento é suspeito de ter ocorrido nas primeiras horas após uma visita à discoteca.

A investigação do suposto ataque sexual em grupo é liderada pela Promotoria, como mencionou o representante da promotoria de Bielefeld. Após o incidente, a Promotoria obteve várias ordens de busca e reuniu itens e vestígios relevantes para avaliação.

Leia também: