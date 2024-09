- Set de palco: perspectiva do Festival Internacional de Cinema de Oldenburg

O Festival de Cinema de Oldenburg está hospedando aproximadamente 50 filmes curtos e de comprimento total neste ano, apresentando estreias internacionais e alemãs, de acordo com o representante do evento. Este ano marca a 31ª edição deste festival, que destaca a produção cinematográfica independente.

Aproximadamente 400 convidados são esperados para a cerimônia de abertura, com o renomado diretor Dominik Graf como convidado de honra. Outros participantes incluem a atriz americana Amanda Plummer, a atriz e roteirista francesa Isild Le Besco e o ator irlandês John Connors.

O festival começa com o filme de destaque "Sonho de Novela". Dirigido por Florian Frerichs, esta adaptação moderna da obra clássica de Arthur Schnitzler retrata os desejos reprimidos de um casal casado em Berlim à noite. O diretor e os atores principais estarão presentes na estreia.

Documentário sobre os pais do assassino em série de Oldenburg Niels Högel

O documentário "Além da Culpa", que será exibido nos dias 14 e 15 de setembro, tem grande importância para a região. Ele mergulha nas experiências dos pais de Niels Högel, um enfermeiro condenado pelo assassinato de 87 pacientes em Oldenburg e Delmenhorst. O filme oferece insights profundos sobre o processo de aceitação do inconcebível e mostra como uma família lida com as ações do filho e a intensa atenção da mídia, de acordo com os organizadores.

Após a exibição do filme, os diretores Katharina Köster e Katrin Nemec participarão de uma discussão com Petra Klein, vice-presidente federal da organização de apoio às vítimas Anel Branco. Os pais de Niels Högel não são esperados, de acordo com os organizadores.

O Festival de Cinema de Oldenburg ocorrerá de 11 a 15 de setembro. As sessões serão realizadas em vários cinemas pela cidade, incluindo Theaterhof 19 e o Teatro Estadual de Oldenburg. Os ingressos podem ser adquiridos online ou na sede do festival.

O Festival de Cinema de Oldenburg também está exibindo um documentário intitulado "Além da Culpa", que explora o impacto dos crimes de Niels Högel em seus pais. Os participantes do festival podem assistir a este filme e participar de uma discussão sobre ele com os diretores Katharina Köster e Katrin Nemec. Após a exibição, os visitantes podem adquirir ingressos para vários filmes na sede do festival, localizada em diferentes cinemas, como Theaterhof 19 e o Teatro Estadual de Oldenburg.

Leia também: