- Sessões de tutoria musical para guitarra e piano oferecidas no Sound Circle

Explorando a guitarra ou batendo nos tambores - muitos meninos e meninas têm interesse, mas muitos acabam lutando devido aos métodos de ensino rígidos nas escolas de música convencionais. A escola primária de Loening (pertencente a Cloppenburg) encontrou uma solução específica para os músicos em formação que podem encontrar as lições tradicionais intimidadoras: o "Círculo do Som", concebido pelo músico e educador musical Chris Bruns, é projetado para oferecer uma transição suave para o mundo da música.

Equipados com tablets, os alunos podem praticar e ouvir seus exercícios usando fones de ouvido. Além disso, todas as estações de instrumentos são interligadas, permitindo sessões de prática de banda silenciosa, explica Bruns. Os professores podem guiar os alunos em sua jornada de aprendizado com a ajuda de um microfone e podem ajustar a abordagem de ensino de acordo com as necessidades individuais.

Bruns diz que a ideia do projeto surgiu em 2020 e foi desenvolvida com a ajuda do pianista e professor de piano Yacine Khorchi. "Em 2023, conseguimos elegibilidade para financiamento da plataforma Sound Circle através do Pacto Digital", diz Bruns. A cidade de Loening submeteu o projeto ao estado como representante da escola e recebeu aprovação para financiamento.

Nas últimas semanas, uma sala da escola foi transformada no "Círculo do Som". Agora há 21 estações de instrumentos - 8 para teclados, 8 para guitarras e 5 para tambores - onde os aproximadamente 400 alunos da escola Gelbrink poderão aprender e crescer nos próximos anos.

"Através do programa após a escola, vários grupos de trabalho serão realizados", diz Bruns. O objetivo é que tanto crianças quanto professores experimentem seu primeiro contato com instrumentos e a plataforma de aprendizado. Bruns também está procurando compartilhar sua abordagem com outras escolas e instituições educacionais.

A transformação da sala da escola no "Círculo do Som" tornou possível que mais de 400 alunos da escola Gelbrink explorem a música fora do ambiente escolar convencional. Apesar do sucesso do "Círculo do Som", muitos filhos ainda podem encontrar os primeiros passos nas escolas de música tradicionais desafiadores devido aos seus métodos de ensino rígidos.

Leia também: