- Sessões de perguntas e respostas e discussões em áudio: Ilka Bessin gosta de responder a perguntas

Comediante de Stand-up Ilka Bessin (52) encontra prazer nas conversas, declarando: "Entrevistas são parte do jogo. Você está sob os holofotes, as pessoas estão curiosas para saber mais sobre você." Bessin compartilhou isso com a Agência de Notícias da Alemanha.

Ela reconhece os desafios dos jornalistas, mencionando encontros com pessoas irritantes que não estão dispostas a responder perguntas. No entanto, ela se diverte nas conversas. "Principalmente, eu me diverto quando me fazem perguntas que nunca ouvi antes."

Ela não consegue apontar uma resposta que gostaria de não ter dado, mas já houve momentos em que ficou surpresa com as perguntas. Por exemplo, "Quando me chamam de Ilka Bessin e perguntam se já conversei com Cindy de Marzahn. Se alguém me fizer essa pergunta, penso: 'Talvez seja hora de eu ir para casa então.'"

Podcast com repórter do "hoje-show"

A comediante, nascida em Brandenburg, que vai fazer uma turnê com seu personagem Cindy de Marzahn neste outono, estreou seu primeiro podcast - em colaboração com o repórter do "hoje show", Lutz van der Horst. Em "Ninguém nos pergunta", eles respondem às perguntas que foram feitas anteriormente a outras celebridades todas as sextas-feiras.

