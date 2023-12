Serviços do Eurostar cancelados devido a greve "inesperada

Na manhã de quinta-feira, o Eurostar afirmou no X que os seus serviços "não podem atualmente prosseguir através do túnel do Canal da Mancha" e instou os passageiros a adiarem as suas viagens devido à "incerteza contínua".

A empresa disse que tinha cancelado 14 comboios, o que constituiu um golpe para os viajantes durante o movimentado período de viagens de Natal, antes de anunciar no X pouco depois das 10h00 ET que "estão agora em vigor mais cancelamentos para hoje".

A Eurostar aconselhou os viajantes a manterem-se atentos ao seu sítio Web para obterem actualizações, uma vez que ainda não dispunha de quaisquer informações sobre os serviços para sexta-feira.

A Getlink, a empresa francesa que opera o Eurotunnel, disse na quinta-feira que a greve "dos representantes dos sindicatos do pessoal das instalações francesas do Eurotunnel resultou na interrupção total do serviço e no encerramento dos nossos terminais em França e no Reino Unido".

De acordo com a Getlink, a greve surgiu depois de os sindicatos terem rejeitado um bónus de fim de ano de 1.000 euros (1.099 dólares) anunciado pela administração, pedindo que fosse "triplicado".

A Getlink acrescentou que está em comunicação "constante" com os sindicatos para encontrar uma solução.

