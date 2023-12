Sergio Perez vence o Grande Prémio de Singapura repleto de incidentes

A chuva torrencial atrasou o início da corrida em uma hora e, na pista escorregadia, o safety car foi acionado duas vezes - primeiro, após uma colisão entre Nicholas Latifi e Zhou Guanyu e, segundo, depois que Yuki Tsunoda bateu nas barreiras.

Pérez saiu ileso do caos e acabou por passar a bandeira axadrezada com sete segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Charles Leclerc, ficando a apenas dois pontos do segundo lugar do piloto da Ferrari no campeonato de pilotos.

Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio, enquanto o companheiro de equipa de Perez e líder da classificação geral, Max Verstappen, foi forçado a esperar pelo seu segundo título depois de terminar em sétimo - um dos piores resultados da sua temporada.

"Foi certamente o meu melhor desempenho", disse Perez, de acordo com a F1. "Eu controlei a corrida, embora o aquecimento [dos pneus] tenha sido bastante difícil. As últimas voltas foram muito intensas. Eu realmente não senti muito no carro, mas quando saí dele, eu senti. Fiz força [e] dei tudo pela vitória hoje."

Pérez foi o que melhor lidou com o início frenético, ultrapassando o pole-sitter Leclerc na Curva 1, enquanto o seu colega de equipa Verstappen perdeu e depois recuperou quatro posições no meio do pelotão.

Na décima volta, o primeiro safety car foi acionado e Verstappen aproveitou a compressão do pelotão para recuperar mais dois lugares para a P7, enquanto Latifi e Zhou se retiraram.

Marcando a sua 350ª corrida, Fernando Alonso, da Alpine, sofreu uma falha de motor 10 voltas mais tarde, provocando um safety car virtual que mal tinha terminado antes de reaparecer novamente após o acidente de Alex Albon, da Williams, contra um muro e a segunda falha de motor da Alpine do dia com Esteban Ocon.

Só a meio da corrida é que a pista estava suficientemente seca para pneus slicks e todos os pilotos fizeram a troca de pneus enquanto mais um safety car estava na pista.

Acelerando no reinício, Verstappen travou ao tentar ultrapassar Norris e foi forçado a ir para as boxes para trocar de pneus mais uma vez, enquanto Hamilton também cometeu um erro atípico para ficar fora da corrida pelo pódio.

No final, foi Pérez quem resistiu aos desafios de Leclerc para conquistar a sua segunda vitória desta época e a quarta da sua carreira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com