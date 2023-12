Sergio Garcia troca os tacos por uma bola de futebol para jogar FootGolf

Destaques da história

O campeão do Masters, Garcia, tenta a sua sorte no FootGolf

O desporto híbrido tem 100.000 jogadores em todo o mundo

Sergio Garcia já mediu milhares de putts na sua distinta carreira no golfe, mas nenhum como este.

Em vez de um taco de golfe, joga com os pés; o buraco que pretende atingir não é um pequeno ponto no green, mas uma taça de 21 polegadas. Não se trata de golfe normal, mas de uma versão híbrida do jogo - FootGolf.

Garcia, que ganhou o seu primeiro Major de golfe no Masters no início deste ano, trocou recentemente as mãos pelos pés e o swing pelos pontapés quando foi para os greens para um jogo de FootGolf - um ramo estabelecido do golfe na sua forma tradicional.

Os jogadores dão pontapés numa bola de futebol num campo regular com o objetivo de fazer a bola entrar num buraco grande com o menor número possível de "tacadas".

A ideia pegou rapidamente na última década. Garcia é um dos milhares de pessoas que tentaram a sua sorte nesta versão moderna do golfe.

"Eu sabia que o FootGolf seria um pouco óbvio devido à quantidade de campos de golfe que existem, bem como ao número de golfistas e futebolistas", disse Mike O'Connor, presidente da Associação de FootGolf do Reino Unido, à CNN em 2014.

"Sempre pensei que iria descolar".

O desporto é praticado formalmente desde 2006, e tem tido um sucesso substancial nos últimos 11 anos, incluindo o primeiro torneio oficial em 2008, uma Taça do Mundo que se estreou na Hungria em 2012, e um World Tour que visita países como o México, Marrocos e Austrália.

A Federação Internacional de FootGolf, criada em 2012, conta atualmente com 36 países membros; acredita-se que 100.000 pessoas jogam este jogo em todo o mundo.

O FootGolf é apenas uma versão híbrida do golfe. Existe também o speedgolf, um formato de ritmo acelerado em que os jogadores correm entre as tacadas, o golfe urbano, jogado nas cidades em vez de nos greens, e outras versões mais extremas do jogo, incluindo o golfe no gelo e o golfe na areia.

Grande adepto do Real Madrid e presidente do clube da sua cidade natal, o CF Borriol, Garcia não é estranho a um campo de futebol.

Mas e quando este se cruza com a sua principal paixão desportiva? Veja o vídeo no topo da página para saber como o espanhol se saiu quando jogou recentemente uma partida de FootGolf.

Fonte: edition.cnn.com