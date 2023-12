Destaques da história

Sergio Garcia fala do seu "melhor ano de sempre" e da parceria vencedora com a sua mulher

Sergio Garcia ganhou o seu primeiro Major em abril

O espanhol casa-se com a sua mulher Angela no verão

O casal está à espera do seu primeiro filho no próximo ano

Foram 73 tentativas falhadas de ganhar um Major - quatro vice-campeonatos, 12 top 5, 22 top 10 - culminando em 18 épocas de "o que poderia ter sido".

Num dos seus momentos mais vulneráveis, disse ao mundo que não tinha o que era preciso para ganhar qualquer um dos quatro grandes torneios de golfe.

"Não sou suficientemente bom", disse ele há cinco anos. "Não tenho aquilo que preciso de ter. Cheguei à conclusão de que preciso de jogar pelo segundo ou terceiro lugar."

Estava prestes a tornar-se o jogador mais talentoso a nunca ganhar um dos maiores prémios de golfe.

Mas depois o espanhol encontrou o amor e o seu contentamento fora do campo foi revelado num domingo glorioso em Augusta, em abril, onde quase duas décadas de mágoa no golfe chegaram ao fim.

O melhor ano de sempre

Garcia, um turbilhão conhecido como "El Nino" nos seus dias de juventude, resistiu a uma subida no último dia de Justin Rose para garantir o Masters num playoff de arrasar os joelhos para o seu primeiro grande título.

Mesmo depois de ter feito bogey no 10º e 11º buracos na ronda final, e depois de ter apanhado uma árvore no 13º buraco. Mesmo quando os espectadores estavam à espera de outra implosão de Garcia, o jogador de 37 anos demonstrou uma calma zen recém-descoberta.

Foi um dos melhores momentos desportivos do ano. A magnitude da vitória foi tal que o antigo nº1 mundial Rory McIlroy chorou quando o seu amigo acabou por conquistar o prémio mais glamoroso do golfe.

Seguiu-se outra vitória num ano que o número 11 do mundo descreve como "definitivamente o melhor ano de sempre".

Termina 2017 com três vitórias em torneios - o Dubai Desert Classic, o Masters e o Valderrama Masters -, mais três Top 10 e ganhos superiores a 3 milhões de dólares só no PGA Tour.

A seu lado, ao longo dos êxitos de 2017, esteve a mulher de quatro meses de Garcia, Angela, a quem ele atribui a reforma do seu comportamento.

Quando questionado sobre a contribuição da sua mulher para o seu sucesso, o futuro pai diz à Living Golf: "É difícil dizer apenas uma coisa.

"Mas ela trouxe muito amor, calma, confiança e vai trazer uma linda menina, por isso é fantástico."

O casal competitivo

Tem sido um ano e tanto, dentro e fora do campo, para os recém-casados.

"Acho que foi mais do que esperávamos no início do ano", explica Angela, uma antiga jogadora de golfe universitária e repórter desportiva.

"Obviamente, a vitória no Masters foi o início de tudo e depois casámos no verão e pouco depois descobrimos que íamos ter um bebé. Tem sido simplesmente incrível.

"O Sergio gosta de dizer que quando está feliz fora do campo de golfe, é mais fácil para ele estar feliz no campo e isso faz todo o sentido.

"É óbvio que se tivermos problemas na nossa vida, tudo o que fizermos como profissão será mais difícil."

Compreender o parceiro

Ela acrescenta: "A nossa relação é óptima porque nos rimos muito, divertimo-nos muito, somos muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes e parece funcionar.

"Eu sou muito competitiva e acho que o Sérgio vê muito isso.

"Posso ser tão competitivo como ele, nalguns aspectos até mais, e acho que conseguimos tirar o melhor um do outro e ele já me disse isso, que eu tiro o melhor dele e ele tira o melhor de mim e, quer dizer, que mais podemos pedir à pessoa com quem passamos o resto da vida?"

Num desporto que envolve viagens ao redor do mundo durante todo o ano, é útil ter um parceiro compreensivo, diz Garcia.

Com um pai que foi um quarterback universitário All-American, um avô que foi um aclamado treinador de futebol americano no liceu e um primo, Drew Brees, que é o quarterback dos New Orleans Saints, Angela aprecia os sacrifícios e as dificuldades que uma estrela do desporto tem de fazer.

"É muito importante porque ela conhece o tipo de vida que levamos e não é fácil", diz Garcia.

"Para nós (jogadores de golfe) é muito mais fácil porque estamos habituados, mas para os nossos parceiros não é fácil viajar por todo o lado e não sentir que se tem uma verdadeira casa e coisas desse género.

"Acho que não lhes damos crédito suficiente por tudo o que fazem. Por isso, sim, ela é fantástica."

Palavras inspiradoras

Garcia, cujo pai é o seu treinador, reconhece que todos os elementos da sua equipa "o meu pai, a minha mulher, a minha mãe, o meu irmão, os meus treinadores, o meu caddie, os meus amigos, os meus sogros" tiveram um papel importante no seu ano brilhante, mas também dá crédito ao seu colega profissional Henrik Stenson por ter contribuído para a sua vitória no Masters.

Em 2016, o sueco, então com 40 anos, venceu o Open Championship e conquistou o seu primeiro grande título com uma volta recorde de 63.

Mas não foi o feito em si que inspirou Garcia, mas sim as palavras de sabedoria que Stenson partilhou após a sua vitória.

Sergio Garcia: De quase homem a campeão do Masters

O espanhol recorda a troca de palavras, dizendo: "Quando o vi [Henrik] na Suíça, depois de ter ganho o Open, o que foi inacreditável, dei-lhe os parabéns e disse-lhe que estávamos muito felizes por ele.

"E uma das primeiras coisas que ele me disse foi: 'Eu tenho 40 anos, tu tens 36, ainda tens 16 Majors antes dos 40', por isso tens muitas hipóteses...

"Não sei se precisava [que ele dissesse aquilo] ou não, mas ajudou imenso.

"Obviamente, não vou dizer que ganhei o Masters por causa disso, mas, ao mesmo tempo, quando vem de alguém que respeitas, que é teu amigo, que esteve lá e esteve perto muitas vezes, que não conseguiu fazê-lo e que finalmente o faz - quando alguém assim te diz isso, acerta-te mesmo neste músculo aqui [referindo-se ao seu coração], por isso significou mesmo muito."

Com uma nova época no horizonte e com o impacto da paternidade a mudar a sua vida em breve, Garcia não se contenta em refletir sobre 12 meses de sucesso. Ele quer melhorar ainda mais o seu jogo.

"No início do próximo ano, com a chegada do bebé, tenho um grande desafio pela frente, por isso estamos muito entusiasmados com isso, acho que vai ser fantástico", afirma.

"Portanto, há muitas coisas boas a acontecer e, espero, só quero ser o mais saudável possível e tentar continuar a melhorar e a dar-me oportunidades.

"É esse o objetivo, continuar. Não é fácil de alcançar, mas há áreas em que posso melhorar.

"Penso que mentalmente ainda posso melhorar e se melhorar um pouco mentalmente, no que toca ao jogo de golfe, isso ajudar-me-á a estar um pouco mais calmo, como aconteceu este ano."

