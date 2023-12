Sergio Aguero: O grande jogador do Manchester City é imortalizado com uma estátua

Em Sunderland, os adeptos do Manchester United ficaram em estado de choque, apesar da vitória da sua equipa por 1-0, congelados por um dos finais mais dramáticos a que a Premier League inglesa alguma vez assistiu, enquanto as suas esperanças de título se evaporavam. Foi um final que nenhum guionista de Hollywood teria imaginado ser credível.

Com o City a perder por 2-1 aos 92 minutos, mas a precisar de vencer o Queens Park Rangers para conquistar o seu primeiro título da Premier League em 44 anos, Edin Dzeko empatou.

Depois, aos 93:20, no último minuto do jogo, um Sergio Aguero composto abriu caminho por entre a frenética defesa do QPR e disparou para garantir a vitória e conquistar a Premier League 2011/12. Foi o estrondo.

Agora, 10 anos depois, o golo de Aguero foi imortalizado sob a forma de uma estátua no exterior do Estádio Etihad.

O gol encerra uma temporada agridoce para Aguero, que foi forçado a se aposentar em dezembro após sentir dores no peito durante o empate em 1 a 1 do Barcelona com o Alavés. Mais tarde, foi-lhe diagnosticada uma arritmia cardíaca.

"Na verdade, é uma coisa muito bonita para mim, ver-me há 10 anos atrás é muito comovente", disse Aguero sobre a estátua, que foi revelada na sexta-feira como parte de uma série de eventos e actividades organizadas pelo Manchester City para celebrar o décimo aniversário da sua notável conquista do título da Premier League.

Iluminada por uma luz azul à noite e feita de aço galvanizado, a estátua foi projetada e criada pelo renomado escultor Andy Scott no seu estúdio na Filadélfia.

A estátua capta o momento exato em que Aguero tirou a camisola e a agitou à volta da cabeça para festejar.

As esculturas de Scott são feitas de aço galvanizado e incluem estruturas como "The Kelpies" - duas cabeças de cavalo de aço com 30 metros de altura situadas perto de Falkirk, na Escócia.

"Foi uma honra trabalhar num projeto que tem tanto significado para os adeptos do Manchester City em todo o mundo e que celebra um jogador tão importante na vida deste clube de futebol", afirmou Scott.

"Não tinha ilusões quanto à importância deste projeto para o clube, para os adeptos e para o próprio Sergio e espero que esta estátua traga alegria e felicidade a todos os que a virem."

A estátua de Aguero junta-se às de Vincent Kompany e David Silva para comemorar a primeira equipa do City a conquistar o título da Liga desde 1968.

Durante a sua passagem por Manchester, Aguero marcou 184 golos em 275 jogos na Premier League, tornando-se o melhor marcador de sempre do clube e o quarto maior da história da Premier League.

"Nesses 10 anos, ganhei muitos troféus e pude ajudar o clube a tornar-se um dos mais importantes do mundo", disse o argentino de 33 anos.

"Estou muito grato ao clube por ter feito esta estátua em reconhecimento da minha carreira futebolística em Manchester. É algo muito especial."

Aguero juntou-se ao Barcelona no verão de 2021 numa transferência gratuita, mas fez apenas cinco jogos pelo clube espanhol antes da sua reforma prematura.

Desde que venceu em 2012, o Man City ganhou a Premier League mais quatro vezes - incluindo três dos últimos quatro campeonatos.

Atualmente, está à beira do quinto título, com três pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Liverpool, com uma diferença de golos superior e a apenas dois jogos do fim.

Fonte: edition.cnn.com