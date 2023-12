Serena Williams esmaga Eugenie Bouchard no Open da Austrália

Williams enfrentou duas adversárias em Melbourne até agora e esmagou-as a ambas. A sua última vitória enfática ocorreu na quinta-feira, quando a lendária norte-americana ultrapassou Eugenie Bouchard por 6-2 6-2 na Rod Laver Arena.

Williams disse que não queria demorar na conferência de imprensa de terça-feira, desejosa de ir para casa ter com a filha de um ano, Alexis Olympia. Alexis podia estar a dormir quando a mãe entrou em court contra a canadiana - por volta das 21 horas em Melbourne Park - mas o tempo de Williams é de facto mais precioso hoje em dia, com a família e os negócios, daí a sua determinação em garantir um dia rápido no escritório de ténis.

Quando lhe perguntaram como se concentrava, Williams respondeu: "É muito mais exigente. Ainda hoje estava a responder a e-mails sobre a nossa próxima coleção com a minha marca, onde a queremos ver", disse Williams aos jornalistas, referindo-se à sua marca de roupa. "Portanto, é diferente.

"Depois penso: 'Tenho um jogo noturno' e quero passar tempo com a minha filha, por isso não a vou ver esta noite para jantar. Nós jantamos todas as noites.

"É completamente diferente. Mas não estou a fazer nada de especial. Estou apenas a fazer o que sinto que os pais que trabalham fazem. Fazem-no funcionar. Eu sou literalmente como toda a gente. Estou a fazer com que resulte. Não é fácil. Mas tenho de fazer, como mãe e mulher, o que tenho de fazer".

Williams precisou de apenas uma hora e 10 minutos para despachar a rejuvenescida Bouchard, finalista de Wimbledon em 2014, depois de ter reduzido a sua vizinha da Flórida, Tatjana Maria, às lágrimas, após 49 minutos de massacre na primeira ronda, por 6-0 e 6-2.

A próxima adversária a tentar fazer descarrilar a tentativa da tenista de 37 anos de conquistar o seu 24º título de Grand Slam e sétimo em Melbourne é Dayana Yastremska, que derrotou Carla Suarez Navarro, 23ª cabeça de série, por 6-3 3-6 6-1. A jovem de 18 anos é uma das estrelas em ascensão da WTA, tendo conquistado o seu primeiro título em Hong Kong no outono passado, o que a ajudou a subir no ranking para o 57º lugar, o melhor da sua carreira.

Mau começo para Bouchard

Bouchard subiu admiravelmente no seu próprio ranking no ano passado, depois de quase ter saído do top 200 em junho após várias mudanças de treinador, lesões e uma perda geral de forma. Mas Bouchard - atualmente na 79ª posição - teve o pior começo possível, caindo rapidamente para trás por 3-0.

Os golpes de terra penetrantes, mas controlados, de Williams não deram tempo a Bouchard na linha de base e a jogadora de 24 anos esteve constantemente sob pressão no serviço.

A sua única oportunidade surgiu no segundo set. Uma Williams frustrada não conseguiu converter três break points nos dois primeiros jogos de serviço de Bouchard e depois ficou atrás por 0-30 a servir a 1-2.

Mas ela conquistou os quatro pontos seguintes, dando início a um período em que conquistou 20 dos últimos 24 pontos.

