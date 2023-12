Serena Williams e Naomi Osaka com problemas a dobrar no Open de França

A derrota por 6-2 e 7-5 foi um choque, pois há cinco anos que Williams não saía tão cedo de um grande torneio.

"Sinto que ela, no primeiro set em particular, bateu praticamente a centímetros da linha, e há muito tempo que não jogo contra alguém assim", disse Williams aos jornalistas.

A saída de Williams do Open seguiu-se a outro choque, no início do dia, quando a recém-chegada Naomi Osaka, que se destacou nos dois últimos grandes torneios, perdeu por 6-4 e 6-2 para Katerina Siniakova, da República Checa.

À entrada para o Open de França, Williams e Osaka estavam a tentar bater recordes, com Williams a tentar igualar o recorde de Margaret Court para o maior número de campeonatos de singulares do Grand Slam e Osaka a tentar tornar-se a primeira mulher a ganhar três grandes torneios consecutivos desde que Williams o fez em 2015.

Mas Williams não tinha jogos à entrada para o Open de França, tendo completado apenas três após o seu movimentado Open da Austrália, que terminou com uma lesão no tornozelo numa derrota nos quartos de final.

Doenças, mas mais proeminentemente ultimamente, uma lesão no joelho, mantiveram-na à margem.

Com três títulos, o Open de França é também o Grand Slam que lhe tem sido mais difícil de conquistar.

"Estou definitivamente a sentir falta de jogos e a entrar no ritmo das coisas", disse Williams, reconhecendo que precisava de trabalhar o seu condicionamento.

"Estou muito longe", disse ela. "Mas essa é a parte otimista, é que não tenho podido estar no campo tanto quanto teria podido. Não faz mal. Pelo menos agora posso começar a tentar dedicar algum tempo a isso.

"Tem sido uma época muito cansativa para mim."

Sétimo dia do Open de França em imagens

No entanto, qualquer torneio que a jogadora de 37 anos jogue é um torneio que ela pode ganhar. Afinal de contas, ela é a Serena.

Um regresso?

E quando Williams recuperou de um set e de um break de desvantagem para vencer a sua rival, 35ª classificada, por 5-4 no segundo set, poucos teriam apostado contra ela.

Williams já conseguiu inúmeras reviravoltas em Grand Slams.

O seu serviço suave e potente começou a fazer efeito e a 10ª cabeça de série contou com o apoio dos adeptos no Court Philippe-Chatrier, especialmente quando a animada e em rápida ascensão Kenin contestou várias chamadas de linha que pareciam irritar Williams.

Mas a sua adversária de 20 anos, nascida na Rússia, não cedeu e quebrou por 6-5, num jogo que começou com Williams a errar um forehand longo com Kenin encalhado.

Williams teve mais uma oportunidade, mas enviou um forehand para fora no break point. Depois, num segundo match point, o seu backhand foi longo.

Kenin - que tem Maria Sharapova como ídolo - deixou cair a raquete e, durante o aperto de mão com Williams, pareceu não acreditar no que tinha acabado de fazer.

Osaka, por sua vez, admitiu que o Aberto da França foi demais para ela.

Uma sensação diferente

"Definitivamente, acho que neste torneio tive uma sensação diferente dos outros Grand Slams, ou de todos os outros Grand Slams que já joguei, porque normalmente acho-o muito livre e divertido, e desta vez estive tensa o tempo todo", disse a número 1 do mundo aos jornalistas.

O cansaço que Osaka disse ter sentido ao jogar contra Siniakova pode ter sido o resultado disso. E suspeitava que as dores de cabeça que sentiu anteriormente no campo de terra batida se deviam ao stress.

Ainda assim, o seu nível de desilusão por ter saído do torneio tão cedo era fora de série.

"Ia de 1 a 10, e estou a 100 neste momento", disse Osaka.

Quando Osaka comentou, antes do torneio, que pretendia ganhar um Grand Slam no ano civil - conseguido pela última vez por Steffi Graf em 1988 - poderia ter sido interpretado como um comentário de mau gosto ou, pelo menos, como um objetivo mais distante.

Osaka tem apenas 21 anos.

A pensar no slam do ano civil

Mas ela concentrou-se em fazê-lo este ano, o que considerou um erro.

"Acho que estava a pensar demasiado neste slam do calendário", disse Osaka. "Para mim, isto é algo que sempre quis fazer. Mas acho que tenho de pensar nisso como se fosse assim tão fácil, toda a gente o teria feito.

"Só tenho de continuar a treinar arduamente e colocar-me novamente em posição de o fazer, espero eu."

Osaka está a adaptar-se ao saibro. Mas ela estuda rapidamente, o que é evidenciado por um registo de 7-1 na superfície esta época, à entrada para o Open de França.

Isso, combinado com as suas prestações no Open dos Estados Unidos - onde derrotou Williams numa disputa polémica - e no Open da Austrália, sugeriu que outra reviravolta seria possível contra Siniakova.

Afinal, Osaka recuperou de desvantagens de sets e breaks na primeira ronda contra Anna Karolina Schmiedlova e na segunda ronda contra a também campeã de Grand Slam Victoria Azarenka.

Parecia que a sua vitória sobre Azarenka poderia dar início a uma série de vitórias brilhantes, mas não foi o caso.

Siniakova, 42ª classificada no ranking - nº 1 em pares - foi uma estrela nos juniores e defendeu o seu país na final da Fed Cup do ano passado contra os EUA.

A jogadora de 23 anos aproveitou as suas oportunidades, convertendo três dos seis pontos de break, enquanto Osaka teve 0 a 7, todos no primeiro set. A tenista também esteve bem na linha de base, enquanto Osaka cometeu 38 erros não forçados.

Quando Osaka errou no match point, Siniakova passou à quarta ronda de um Major pela primeira vez, tal como Kenin, e conseguiu a primeira vitória sobre uma nº 1.

Halep e Djokovic vencem

Siniakova derrotou a atual campeã do Aberto da França, Simona Halep, na China, há dois anos. No sábado, Halep venceu Lesia Tsurenko em cerca de uma hora, por 6-2 e 6-1, depois de três sets nas suas duas primeiras partidas.

O número 1 do ranking masculino, Novak Djokovic, o tricampeão Stan Wawrinka e o quinto cabeça de série Alexander Zverev também avançaram em condições quentes e soalheiras.

Djokovic ultrapassou o qualifier italiano Salvatore Caruso por 6-3, 6-3 e 6-2 e ainda não perdeu um set - ou esteve perto disso.

As hipóteses do sérvio de completar um Grand Slam no ano civil ainda estão em aberto e, se ganhar o título, Djokovic terá os quatro Majors pela segunda vez na sua carreira.

Wawrinka, o homem para quem perdeu na final de 2015, obteve a sua 500ª vitória na carreira ao vencer Grigor Dimitrov por 7-6 (5), 7-6 (4) e 7-6 (8). A partida foi interrompida devido à escuridão, após dois sets na sexta-feira, no court 1, que será substituído em breve.

Wawrinka - que estava a perder por 6-2 no tiebreak final - também alcançou um Grand Slam de vitórias sobre Dimitrov.

O suíço vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, sexto cabeça de série, numa aguardada batalha de backhands com uma só mão, no domingo.

As batalhas de cinco sets não são surpresa para Zverev em Roland Garros. Melhorou para 5-0 ao derrotar o finalista de Monte Carlo, Dusan Lajovic, por 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 e 6-2, um ano depois de terem vencido em Paris.

O colega alemão de Zverev, Jan-Lennard Struff, venceu o jogo mais longo do dia em quatro horas e 22 minutos, derrotando o 13º cabeça de série Borna Coric por 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (1) e 11-9.

Coric teve apenas 4-20 pontos de break. Quando fez o break a 6-6 no quinto ponto, foi imediatamente quebrado de novo.

