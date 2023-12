Destaques da história

Serena, Djokovic, Murray: 2018 é o ano do regresso do ténis

Williams não joga desde janeiro

Djokovic e Murray afastados desde julho

Novos problemas de lesão para Djokovic, mas será que ele pode dominar mais uma vez?

Um problema no cotovelo interrompeu a campanha de 2017 de Novak Djokovic em julho e, a 29 de dezembro, o antigo número 1 do mundo retirou-se do Mubadala World Tennis Championship, alegando que tinha "começado a sentir dores" no cotovelo direito.

"Depois de vários testes, a minha equipa médica aconselhou-me a não arriscar nada, a retirar-me do torneio e a continuar imediatamente com as terapias", disse o sérvio no seu site oficial.

"Estou muito triste porque estava ansioso por voltar a disputar jogos oficiais...

"Agora tenho de aceitar esta situação e esperar pelos resultados das terapias, para poder voltar a jogar ténis e recuperar o ritmo. Isto pode afetar o início da época e o plano de torneios, mas a decisão será tomada nos próximos dias."

Com o ressurgimento de Roger Federer e Rafael Nadal este ano, pode ser fácil esquecer que Djokovic já foi o tenista mais dominante do planeta.

De facto, apesar de Federer e Nadal terem mais títulos de Grand Slam do que os 12 de Djokovic, o sérvio conseguiu algo que a dupla não conseguiu: Vencer quatro Grand Slams consecutivos - de 2015 a 2016. Foi o primeiro homem a conquistar quatro títulos consecutivos desde Rod Laver em 1969.

Quando triunfou no Open de França, em junho de 2016, para completar o feito, houve quem pensasse - com razão - que Djokovic iria alcançar ou mesmo ultrapassar Federer na liderança masculina de todos os tempos em títulos de grande importância. Isso agora parece improvável.

Djokovic encontrou um obstáculo, uma barreira que nem mesmo o novo treinador e lenda do ténis Andre Agassi conseguiu remover em 2017.

Porquê a queda? Djokovic referiu-se a "problemas privados", o seu antigo treinador Boris Becker disse que ele não estava a treinar o suficiente e depois houve lesões no cotovelo e no braço.

Mas terá uma nova equipa quando regressar ao campo. O extravagante checo Radek Stepanek - que se retirou do jogo esta época - será o treinador de Djokovic ao lado de Agassi. Djokovic também foi acompanhado pelo analista de jogos Craig O'Shannessy.

A busca de Serena pelos 24 anos... como mãe

Que ano memorável e inesquecível tem sido para Williams. A americana ganhou o Open da Austrália em janeiro, enquanto estava grávida, deu à luz o seu primeiro filho há cerca de quatro meses - a filha Alexis Olympia - e casou-se com o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, em Nova Orleães, no mês passado.

O treinador de Williams, Patrick Mouratoglou, disse à CNN em novembro que ainda não tinha sido tomada uma decisão sobre se ela iria competir no Open da Austrália do próximo mês, embora o diretor do torneio de Melbourne, Craig Tiley, tenha dito por duas vezes que espera que a jogadora de 36 anos apareça no primeiro Major da temporada.

E pode muito bem ser esse o caso, depois de ter sido anunciado que Williams iria regressar a uma exposição lucrativa em Abu Dhabi, a 30 de dezembro, contra a vencedora do Open de França, Jelena Ostapenko.

"Estou encantada por voltar ao campo em Abu Dhabi pela primeira vez desde o nascimento da minha filha em setembro", disse Williams no sítio Web da exposição.

Apesar de não jogar desde janeiro, ninguém excluiria a hipótese de a atual 22ª classificada do ranking ganhar na Austrália, se estiver no sorteio. Afinal de contas, Williams pode ser a melhor tenista de todos os tempos.

Ao conquistar o 24º título do Grand Slam, Williams empataria com a polémica australiana Margaret Court na liderança do Grand Slam de todos os tempos, entre mulheres e homens.

Andy Murray também vai ressurgir

Nascido uma semana antes de Djokovic, em maio de 1987, Andy Murray igualou o seu amigo de longa data ao tornar-se o número 1 do mundo - substituindo o sérvio - no final do ano passado.

Mas chegar lá teve o seu preço: Um calendário exaustivo levou certamente a que a lesão de longa data na anca do escocês se agravasse.

Embora Murray tenha conseguido chegar a uma semifinal de Grand Slam no Aberto da França, ele visivelmente lutou com seus movimentos na derrota para Sam Querrey nas quartas de final de Wimbledon.

Tal como Djokovic, encerrou a sua época após o lendário Grand Slam de relva antes de jogar uma exibição em novembro em Glasgow contra Federer.

Enquanto Djokovic deverá regressar ao circuito ATP na primeira semana de janeiro em Doha, Murray deverá juntar-se a Nadal no Brisbane International na mesma semana.

As suas prestações no Open da Austrália prenunciaram os tempos difíceis - Djokovic, seis vezes vencedor, foi derrotado pelo wildcard Denis Istomin na segunda ronda, enquanto Mischa Zverev surpreendeu Murray, cinco vezes vice-campeão, na quarta ronda - pelo que a dupla espera, sem dúvida, um melhor começo em 2018.

Mas, primeiro, precisam de um atestado de boa saúde.

Tal como Nadal. O espanhol abandonou a exibição em Abu Dhabi com problemas no joelho, depois de ter sentido dores no joelho no final da época de 2017. Ele - e os seus fãs - esperam que seja um problema relativamente menor para o jogador que tem lidado com lesões no joelho ao longo da sua carreira.

Azarenka pronta para recomeçar em breve?

Este ano era suposto ser o grande regresso de Victoria Azarenka. E embora Azarenka tenha regressado ao circuito em junho, cerca de seis meses depois de ter dado à luz o filho Leo, a bielorrussa foi outra jogadora que - como se veio a verificar - interrompeu a sua época depois de Wimbledon.

Mas não foi por causa de uma lesão.

A duas vezes vencedora do Open da Austrália envolveu-se numa batalha pela custódia do filho com o pai de Leo, Billy McKeague, e disse que não podia viajar para fora da Califórnia com o filho - o jogador de 28 anos vive no estado norte-americano - enquanto o caso estivesse a decorrer.

Azarenka decidiu não participar no Open dos Estados Unidos em Nova Iorque e na final da Fed Cup em novembro, onde a Bielorrússia perdeu por 3-2 para os Estados Unidos em Minsk, a sua cidade natal. Durante o período de paragem, o treinador de Azarenka, Michael Joyce - anteriormente no campo de Maria Sharapova - mudou para a britânica Johanna Konta.

Azarenka recebeu um wildcard para o ASB Classic em Auckland na primeira semana de janeiro e sugeriu que estaria em campo, mas acabou por desistir.

"Estamos obviamente muito desapontados por não termos alguém do calibre de Victoria em Auckland e sabemos como ela queria desesperadamente jogar aqui", afirmou o diretor do torneio, Karl Budge, citado pelo New Zealand Herald.

"No entanto, penso que todos sabemos que a família está em primeiro lugar...".

Azarenka foi também beneficiária de um wildcard para o Open da Austrália, mas a sua ausência de Auckland pode pôr em causa a sua participação.

Primeira época completa de regresso de Sharapova

Sharapova reapareceu em abril deste ano depois de ter cumprido uma suspensão de 15 meses por ter testado positivo para meldonium, mas o que se passou depois disso não foi o que ela esperava, após um início promissor em Estugarda.

A pentacampeã de Grand Slam não conseguiu receber um wildcard de qualificação ou do sorteio principal para o Open de França - o único Major que ganhou duas vezes - e retirou-se da qualificação de Wimbledon com uma lesão na coxa. Ela ficou limitada a oito eventos.

No entanto, Sharapova derrotou a atual número 1 do mundo, Simona Halep, na primeira ronda do Open dos Estados Unidos - onde a russa obteve um wildcard - num dos jogos do ano antes de conquistar um título em Tianjin, o primeiro título desde Roma em 2015.

A classificação de Sharapova era suficientemente elevada para receber uma entrada direta no Open da Austrália, o torneio em que testou positivo em 2016.

Entretanto, a campeã de Wimbledon de 2013, Marion Bartoli, também está de regresso.

Os rumores de um regresso surgiram em outubro, mas a francesa de 33 anos negou esses relatos antes de ir ao Twitter na semana passada para dizer que esperava estar de volta no Open de Miami, em março.

Fonte: edition.cnn.com