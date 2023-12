Serão as acções da China no Mar do Sul da China um prenúncio do que está para vir para Taiwan?

Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia declarou que o banco de areia pertencia às Filipinas e que a China não tem base legal para reivindicar direitos históricos sobre a maior parte do Mar do Sul da China.

Posteriormente, Pequim agiu de forma agressiva para sublinhar a sua rejeição pública da decisão do tribunal, aumentando a construção de numerosas ilhas artificiais com instalações militares para reforçar a sua afirmação de controlo sobre quase todo o Mar do Sul da China.

O principal instrumento da China em todo este processo tem sido a sua enorme guarda costeira - a maior força deste tipo no mundo.

Os navios da Guarda Costeira da China têm abalroado, atacado com canhões de água ou confrontado com força os navios filipinos que tentam reabastecer ou reparar o Sierra Madre, evitando assim que este se parta com o mau tempo e o mar agitado - um acontecimento que prejudicaria gravemente a manutenção de Manila no Segundo Thomas Shoal.

Esta desesperada corrida filipina contra o tempo atraiu a atenção dos Estados Unidos, cujos laços cada vez mais estreitos com Ferdinand Marcos Jr., o novo líder pró-americano das Filipinas, incluíram planos para uma expansão do acesso americano a bases militares no continente filipino.

Como o Presidente Biden declarou em 26 de outubro, "O compromisso de defesa dos EUA para com as Filipinas é irrefutável. Qualquer ataque a aviões, navios ou forças armadas filipinas" accionaria automaticamente o tratado de defesa mútua de Washington com Manila.

Mas o comportamento chinês contém uma ameaça mais profunda.

Tal como o caso das Filipinas ilustra, Pequim há muito que utiliza a sua enorme guarda costeira como uma força de projeção de poder, não só no Mar do Sul da China , mas noutros locais, ignorando as normas internacionais, criando factos no terreno (ou no mar), forçando o envelope enquanto desafia os outros a ripostar.

E alguns analistas acreditam que a China poderá em breve começar a utilizar a guarda costeira para aumentar a pressão sobre Taiwan, a ilha democrática que Pequim prometeu colocar sob o seu controlo, através da persuasão, se possível, e da força, se necessário.

Isto é especialmente verdade com as próximas eleições presidenciais e legislativas de 13 de janeiro em Taiwan.

Se o Partido Democrático Progressista, no poder na ilha, que vê Taiwan como uma nação soberana de facto e não como parte da China, ganhar pela terceira vez consecutiva as eleições presidenciais na ilha - goza de uma pequena vantagem nas sondagens de opinião pública - as probabilidades de uma resposta dura da China aumentarão significativamente.

E mesmo que o Kuomintang (KMT), mais amigo da China, consiga uma reviravolta e vença a 13 de janeiro, é altamente improvável que corresponda às expectativas chinesas de um movimento rápido no sentido de uma eventual unificação com o continente - aumentando as hipóteses de uma maior flexibilização da pressão chinesa.

Este tipo de pressão criaria um desafio extraordinariamente difícil para Taiwan e para a Marinha dos EUA, especialmente porque a guarda costeira tem agora o apoio de uma lei chinesa que lhe permite usar força letal em águas que a China reivindica.

"Se um dia aparecerem navios da guarda costeira chinesa à volta de Taiwan - e podem atingir as 10.000 toneladas - o que é que os EUA ou Taiwan fazem?", pergunta Andrew Yang, antigo Ministro da Defesa de Taiwan. "São da guarda costeira, não são da marinha. Não estão a disparar um tiro. Será que os EUA ou Taiwan disparam primeiro?

A guarda costeira também facilita ao Partido Comunista Chinês a utilização de outros instrumentos de coerção que até agora não optou por utilizar, incluindo medidas que poderiam ameaçar diretamente as empresas estrangeiras que têm negócios em Taiwan.

Essas medidas podem incluir a insistência para que os navios estrangeiros que navegam para a ilha se submetam primeiro a inspecções aduaneiras em portos chineses próximos ou a exigência de que as transportadoras aéreas estrangeiras que servem aeroportos de Taiwan apresentem primeiro planos de voo às autoridades chinesas.

A possibilidade de os navios chineses virem a inspecionar navios comerciais estrangeiros no alto mar, para sublinhar as suas reivindicações relativamente a Taiwan, poderia levar as seguradoras internacionais a associar as taxas de seguro marítimo ao cumprimento dos requisitos chineses, criando pressões legais, políticas e financeiras adicionais sobre as empresas estrangeiras que fazem negócios em Taiwan - ao mesmo tempo que prejudicam os esforços de Taiwan para manter a separação política da China.

Pequim já está a realizar operações aéreas e navais quase diárias na Zona de Identificação de Defesa Aérea auto-declarada de Taiwan. Em setembro, foi realizado um número recorde de 103 surtidas num único dia.

As incursões mais recentes incluíram aviões chineses a circum-navegar Taiwan, bem como a atravessar cada vez mais uma "linha mediana" informal do Estreito de Taiwan, concebida para manter as duas partes separadas e assim reduzir o perigo de um confronto acidental.

Pequim também desafiou navios americanos no estreito, incluindo um incidente em junho, em que um navio de guerra do Exército de Libertação Popular cortou a proa e aproximou-se a 150 metros de um contratorpedeiro de mísseis guiados dos EUA, quando este transitava pelo estreito com uma fragata canadiana. Em setembro, o primeiro porta-aviões chinês construído internamente, o Shandong, conduziu operações a sul e depois a norte de Taiwan.

Estas chamadas "actividades da zona cinzenta" conseguiram, até agora, dar à China a vantagem no Mar do Sul da China. A situação poderá em breve chegar a um ponto em que os amigos e aliados de Taiwan terão de enfrentar o desafio de saber se serão igualmente eficazes na ilha democrática e nas suas imediações.

Peter Enav é o editor do Taiwan Strait Risk Report e antigo chefe de gabinete da Associated Press em Taipé. Mike Chinoy é editor consultor do Taiwan Strait Risk Report e antigo correspondente sénior da CNN na Ásia.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com