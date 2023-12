Destaques da história

Será que a estrela holandesa da Fórmula 1 Max Verstappen pode ser tão grande como Johan Cruyff?

Max Verstappen é o mais jovem vencedor de sempre da F1

O jovem de 18 anos conquistou a sua primeira vitória no Grande Prémio de Espanha

Verstappen é considerado a estrela desportiva mais quente da Holanda

A lenda do futebol, que morreu em março deste ano, revolucionou o jogo com a sua filosofia de "futebol total" e, tal como o herói holandês, o mais recente vencedor da Fórmula 1 está a mudar a face da F1.

Aos 18 anos - e 227 dias - Verstappen tornou-se o mais jovem vencedor de sempre de um Grande Prémio da modalidade ao vencer de forma sensacional o Grande Prémio de Espanha pela Red Bull.

LER: O adolescente com licença para entusiasmar

Questionado pela CNN em Barcelona sobre se o seu filho era agora a maior estrela desportiva dos Países Baixos, o seu pai Jos Verstappen, um ex-piloto de F1, respondeu: "Se não o era, agora é-o".

O triunfo do adolescente em Espanha coroou uma ascensão meteórica, que viu Verstappen estrear-se na F1 com a Toro Rosso com a tenra idade de 17 anos - antes mesmo de poder conduzir legalmente um carro de estrada nos Países Baixos - e depois ganhar uma promoção para a Red Bull apenas 10 dias antes do GP de Espanha.

Não há dúvida sobre isso, Verstappen é um divisor de águas, assim como Cruyff.

"Para todos os garotos, Johan Cruyff foi e é um herói", disse Frank Woestenburg, que escreve para o jornal holandês De Telegraaf, à CNN.

"Para muitos jovens, Verstappen é o novo herói. Para muitos jovens, Verstappen é o novo herói. A expetativa em torno dele e do seu impacto na Holanda também é muito alta e, nesse sentido, ele é o novo Cruyff.

"Não é preciso usar o seu apelido, as pessoas sabem quem ele é - Max é Max."

O futebol tem sido tradicionalmente a maior exportação desportiva da Holanda. A seleção nacional chegou três vezes à final do Campeonato do Mundo de Futebol, a mais famosa das quais em 1974, quando Cruyff levou a equipa à final com o seu estilo de futebol elegante.

Mas, com o futebol holandês em crise - a seleção nacional não se qualificou para o Campeonato da Europa de 2016 - Verstappen emergiu como uma força motriz holandesa, colocando a nação europeia no mapa como o seu primeiro vencedor de uma corrida de F1.

"Tivemos [futebolistas] Robin van Persie e Arjen Robben nos últimos tempos, mas Max já os ultrapassou", explicou Ivo Op Den Camp, repórter do Limburg Media Group.

"Ele é notícia de primeira página e posso dizer-vos que quando fazemos uma história é uma obrigação colocar o nome Verstappen nela, porque assim sabemos que vai chegar às tabelas."

Foi difícil não notar o crescente grupo de apoiantes de Verstappen que fizeram a curta viagem da Holanda para o Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona, quando a F1 voltou ao seu coração europeu pela primeira vez nesta temporada.

O campeão do mundo de 1996, Damon Hill, escreveu no fim de semana que a ascensão de Verstappen é semelhante à da estrela recordista da F1, Michael Schumacher, e os fãs do adolescente já estão a sentir que podem estar a assistir à ascensão de um futuro campeão do mundo.

"Eles já estão a pensar nisso", acrescentou o jornalista holandês Louis Dekker. "Depois de saberem que ele foi promovido para a Red Bull, centenas de pessoas a mais vieram da Holanda para Espanha para ver a corrida."

Dekker acredita que ainda é muito cedo para dizer se Verstappen pode preencher o vazio deixado no desporto holandês por Cruyff, que morreu em Barcelona a 24 de março após uma batalha contra o cancro do pulmão.

Mas talvez um pouco da magia de Cruyff possa ter sido passada para Verstappen, já que os dois se conheceram dias antes da morte do grande jogador de futebol.

"Eles se conheceram durante os testes de inverno em Barcelona", explicou Dekker. "Foi 20 dias antes da morte de Johann. Ele estava aqui [na pista] e eles conversaram um com o outro."

Woestenburg acrescentou: "Max ficou muito impressionado com ele."

Há uma piada nos círculos do automobilismo que diz que Cruyff nem sequer era um piloto, mas ainda assim tinha uma curva com o seu nome.

Se Verstappen foi inspirado pelo lendário jogador de futebol, então o adolescente tem uma chance muito séria de se tornar não apenas o maior nome da Holanda, mas também da F1.

