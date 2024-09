Será que a AfD escolheu deliberadamente Jurgen Treutler por causa da sua idade avançada para a nomeação?

No texto inicial da legislatura do Parlamento de Turíngia, a atenção se volta para uma pessoa: Jürgen Treutler, um aposentado de 73 anos, o membro mais velho eleito do Parlamento de Turíngia após as eleições de 1º de setembro, com 42,6% dos votos iniciais no distrito de Sonneberg I. Ao contrário de alguns parlamentos federais ou legislaturas estaduais específicas, o Parlamento de Turíngia designa seu membro mais velho, em vez do de maior serviço, para essa posição.

Treutler superou outro candidato

Investigações do "Mundo" revelam que o AfD, partido político de Treutler, o nomeou devido à sua idade para reivindicar a posição, como está fazendo agora. No início do ano, o partido havia nomeado unanimemente outro candidato para a legislatura estadual nesse distrito, mas o substituiu por Treutler no verão. Björn Höcke, líder do AfD na Turíngia, afirmou que seu partido na Turíngia tem um plano estratégico profundo em resposta a uma investigação do "Mundo". Se Treutler não tivesse vencido, Wolfgang Lauerwald teria assumido o papel de membro mais velho, já que também ocupa um assento na legislatura estadual pelo AfD.

Nascido na Silberstraße, perto de Zwickau, Treutler obteve um diploma de engenheiro mecânico na RDA e trabalhou no setor de energia até após a reunificação. Ele ingressou no AfD em 2017, expressando seu descontentamento com a política de refugiados de Angela Merkel na época. Em 2018, a Thuringian Office for the Protection of the Constitution manteve um olho no AfD liderado por Höcke.

Desde 2019, Treutler é membro do conselho distrital de Sonneberg, servindo como chefe da fração do AfD. Ele também assumiu o cargo de presidente do conselho da cidade de Sonneberg em agosto, um lugar onde reside há mais de três décadas. Uma candidatura em 2021 para a legislatura federal com o AfD não teve sucesso para ele.

Treutler deve comparecer ao tribunal

A fração do CDU, junto com seu gerente de negócios parlamentares, Andreas Bühler, apresentou uma petição de emergência ao Tribunal Constitucional de Turíngia para obter uma ordem de restrição contra Treutler na quinta-feira. Essa petição obrigaria Treutler a apresentar a aplicação do CDU e BSW para votação.

Treutler teve até a tarde de sexta-feira para responder. O tribunal então avaliará a aplicação antes de tomar uma decisão, provavelmente à noite.

A petição contra Treutler foi apresentada pela fração do CDU, liderada por Andreas Bühler, que acredita que Treutler deve apresentar a aplicação do CDU e BSW para votação. Se Treutler não cumprir, o Tribunal Constitucional de Turíngia pode emitir uma ordem de restrição contra ele.

Se a posição de Treutler como o membro mais velho da Comissão (que, nesse contexto, parece se referir ao Parlamento de Turíngia) for desafiada, Wolfgang Lauerwald, outro membro do AfD, assumiria o título, já que também ocupa um assento na legislatura.

