- Sentimentos profissionais apaixonados provocados por uma estrela popular, mas ela finalmente se retira da situação.

Popular comediante Doreen Gericke e sua companheira, Betty Boop, fizeram uma visita às instalações siderúrgicas de Pulheim. A educadora de 48 anos de Berlim estava interessada em vender uma impressão de Betty Boop que havia trazido da América duas décadas antes no programa "Bares für Rares". Sua principal meta era obter a opinião dos especialistas, já que não tinha ideia do valor da impressão.

Detlev Kümmel, o experiente especialista, poderia certamente fornecer respostas. Ele começou discutindo o conteúdo da impressão: uma representação de Betty Boop com seu companheiro canino Bimbo, dois personagens icônicos criados pelos Estúdios Fleischer em 1930 que gravaram a tela prateada no mesmo ano.

Detlev Kümmel enalteceu Betty Boop como uma figura pioneira de sua época. Inicialmente, ela lembrava um híbrido de criatura canina-humana, com elementos de um poodle e uma mulher. Não foi até 1932 que sua aparência mudou para a forma familiar que conhecemos hoje.

O "Código Hays" e a Queda de Betty Boop

Do ponto de vista cultural, Betty Boop exercia uma influência imensa. "Ela essencialmente representou o primeiro personagem animado a expressar abertamente sua sexualidade", explicou Kümmel. Em comparação, Minnie Mouse, um personagem dos Estúdios Disney, era assexuada e só podia ser distinguida como mulher pela sua vestimenta. Nos filmes dos Estúdios Fleischer, eles desafiaram e exploraram a identidade sexual de Betty Boop com detalhes sugestivos, como a descida de sua cinta-liga ou a subida de sua saia. Betty Boop funcionou como uma espécie de "garota badalada" de sua época.

Infelizmente, o sucesso de Betty Boop chegou a um fim abrupto em 1934 devido ao "Código Hays": novas diretrizes morais que regulamentavam as representações aceitáveis de crime e sexualidade. As saias foram alongadas e Bimbo desapareceu, tornando impossível para uma mulher manter um relacionamento com seu companheiro canino.

A plateia, incluindo Horst Lichter e o leiloeiro, ouviu atentamente a palestra de Kümmel. No entanto, o especialista deu más notícias para Gericke: a impressão foi produzida em 1989.

Essa revelação foi difícil de engolir para o leiloeiro, que esperava que a impressão alcançasse pelo menos €800. Infelizmente, isso não era viável. Kümmel avaliou a impressão em apenas €100, um preço que Gericke recusou-se a aceitar. A impressão voltou para sua morada de longo prazo - o apartamento de sua mãe.

Pelo menos sua mãe ficaria satisfeita.

