'Senti-me ousado': Como um serviço de encontros por computador criado em 1965 moldou nossos encontros românticos

Em 1965, um cartaz com a frase "Procurando Amor? Deixe um Computador Te Ajuda!" enfeitava a fachada de um dormitório de Harvard, simbolizando o nascimento do primeiro serviço de namoro assistido por computador nos EUA. Antecessor do Tinder e do OK Cupid, a Operation Match fez sua estreia.

Jovens insatisfeitos com os rituais de namoro convencionais, como mixers entediantes com faculdades femininas, e com poucas oportunidades de interagir com o sexo oposto em seu campus, os estudantes de Harvard Jeff Tarr e Vaughan Morrill, após uma noite de bebedeira, decidiram experimentar se um computador poderia catalisar um encontro.

Independentemente das ambições de Tarr, a Operation Match acabou resultando em uma carga de trabalho frenética que o manteve fora do jogo do namoro. E apesar de seu eventual encontro com o amor através de um método clássico - um encontro às cegas - a esposa de Tarr, Patsy Tarr, publicou uma memoir sobre a Operation Match em homenagem ao seu 80º aniversário, dando início a uma publicação oficial.

"O namoro era uma experiência completamente diferente", declarou Patsy Tarr, recordando a cena de namoro dos anos 60. Após ter utilizado a Operation Match ela mesma, Patsy lembrou a emoção de conhecer alguém através de um computador em vez do caminho convencional.

Uma pesquisa em vez de passar o dedo

Durante as primeiras etapas de colaboração, Tarr e Morrill reconheceram que sua clientela principal seriam solteiros entusiasmados como eles mesmos. A base da Operation Match era uma pesquisa detalhada de 75 pontos que investigava hobbies, educação, atributos físicos, raça e - surpresa para 1965 - atitudes em relação à intimidade. Os participantes foram incentivados a responder duas vezes, uma vez refletindo sobre si mesmos e outra descrevendo seu parceiro ideal.

Embora a Operation Match seguisse normas que agora parecem ultrapassadas, ela também serviu como catalisadora para a transformação social. O surgimento do anticoncepcional oral de um lado, associado às expectativas matrimoniais tradicionais de outro, tornou os anos 60 uma época fascinante para as jovens mulheres que queriam socializar.

Os papéis de gênero mudaram e as práticas de namoro mudaram dramaticamente como resultado. O casamento não é mais o objetivo final, e uma multiplicidade de locais é agora explorada para encontrar parceiros além do círculo social imediato - um testemunho da influência da Operation Match.

Na verdade, embora a Operation Match tenha desempenhado um papel fundamental na história do namoro, ela não detinha o título de primeiro serviço de namoro online. Esse título pertence a Joan Ball, uma mulher britânica que fundou o St. James Computer Dating Service, que depois se tornou Com-Pat, e registrou seu primeiro match em 1964, um ano antes que a Operation Match fosse lançada online.

"Há uma discussão em andamento sobre se os aplicativos de namoro apenas refletiram as transformações sociais ou as impulsionaram, e eu acho que a resposta correta é que ambas as coisas aconteceram", afirmou o Dr. Luke Brunning, co-diretor do Centro de Amor, Sexo e Relações da Universidade de Leeds, trabalhando em conjunto com a Dra. Natasha McKeever.

"Há um crescente enfoque em encontrar alguém que seja uma perfeita combinação para nós, com a esperança de construir as melhores vidas e relacionamentos para nós mesmos. Há um século, estaríamos contentes em apenas entrar em um relacionamento e fazer o nosso melhor para mantê-lo", compartilhou McKeever com a CNN.

O namoro por computador trouxe um verdadeiro tesouro de parceiros compatíveis.

Um dispositivo IBM em vez de um smartphone

A Operation Match não dependia de algoritmos nascidos de anos de coleta de dados e certamente não era acessada por meio de um smartphone. Em vez disso, Tarr e Morrill reuniram recursos para garantir tempo de processamento de computador, a versão dos anos 60 de uma máquina IBM, considerada um símbolo de mistério enigmático para o americano typical. No cerne da Operation Match estava a fascinação pela curiosidade de saber se um computador poderia discernir com precisão a compatibilidade entre duas pessoas - poderia prever "a faísca"?

Para esse eletrizante jogo de amor digital, um pagamento de três dólares parecia justo, e em meio ano, aproximadamente 90.000 pesquisas foram concluídas. Os contatos e números de telefone de potenciais matches foram enviados, enquanto a decisão de realmente ligar para aqueles números ficou a cargo dos indivíduos.

Embora a tecnologia possa agora parecer ultrapassada para os namoradores online, meio século de saltos tecnológicos interveio para criar a "indústria de namoro baseada em swipe, orientada para a gratificação, bilionária de hoje". A Operation Match abriu caminho para o Dateline nos anos 70 e 80, levando ao nascimento do Match.com em 1995. Os anos 2000 testemunharam uma enxurrada de empreendimentos de nicho como o Grindr, o Ashley Madison e o PrimeSingles.net. Em 2009, a Match Group adquiriu a propriedade do Tinder e do Hinge, dois dos aplicativos de namoro mais rentáveis do mercado.

No ano passado, estatísticas do Centro de Pesquisa Pew indicaram que três em dez americanos utilizaram aplicativos de namoro, mas permanece incerto se o amor continua sendo o principal objetivo.

Brunning mencionou: "Há pessoas tentando desafiar a dominação dos grandes players, focando em valores negligenciados. Podemos testemunhar iniciativas para ser absolutamente transparentes sobre as operações do algoritmo".

Em alta estão os aplicativos de namoro como o Thursday, que enfatizam encontros reais, à medida que problemas como ghosting, engano e golpes se tornam prevalentes no mundo do namoro.

perhaps the era of receiving someone's phone number through snail mail is behind us, yet the craving for authentic interaction persists.

No domínio da Operation Match, a pesquisa serviu como uma ferramenta para entender potenciais parceiros, perguntando sobre hobbies, educação, atributos físicos, raça e atitudes em relação à intimidade. Esse enfoque, embora agora pareça ultrapassado, foi uma mudança significativa no estilo de namoro nos anos 60.

Com a Operation Match, os estudantes de Harvard Jeff Tarr e Vaughan Morrill exploraram as artes da construção de relacionamentos e da compatibilidade através do processamento de computador, desafiando normas tradicionais e abrindo caminho para o estilo evolucion

