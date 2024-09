- Sensation Internacional de Cinema Paris Experiências Chocantes Quase Sem precedentes Visualização Global

Um filme de terror francês, "Under Paris" (originalmente intitulado "Sous la Seine"), ficou muito perto de alcançar o primeiro lugar na lista de filmes não ingleses mais assistidos do Netflix, mas acabou ficando um pouco aquém. De acordo com o anúncio do Netflix, o filme teve cerca de 102,3 milhões de visualizações em aproximadamente três meses.

Enquanto isso, o filme norueguês "Troll", dirigido por Roar Uthaug, continuou a liderar a lista de "Filmes Não Ingleses Mais Populares" com impressionantes 103 milhões de visualizações em seus primeiros três meses após sua estreia em 1º de dezembro de 2022. É interessante notar que ambos os filmes têm a mesma duração de 104 minutos, e suas estatísticas de visualização são calculadas em termos de horas assistidas divididas pela duração total.

"Under Paris", dirigido por Xavier Gens e estrelado por atores como Béatrice Bejo e Nassim Lyes, se tornou um grande sucesso do verão do Netflix e liderou as paradas de filmes não ingleses em vários países por semanas. Este filme sangrento se passa no emocionante cenário dos Jogos Olímpicos em Paris e apresenta um assustador tubarão descoberto no rio Sena antes de uma competição de triatlo.

O filme foi lançado em 5 de junho e ainda está disponível para assistir. Infelizmente, o Netflix (que tem mais de 278 milhões de assinantes pagos em mais de 190 países) não fornece dados de audiência de longo prazo além do período inicial de 91 dias.

O Netflix mantém quatro classificações separadas para diferentes categorias, incluindo filmes e programas de TV em inglês e não inglês.

Apesar de seu sucesso, "Under Paris" não conseguiu destronar "Troll" do primeiro lugar na lista global de "Filmes Não Ingleses Mais Populares" do Netflix, com os espectadores também recorrerem à internet para assistir a ambos os filmes. A internet se tornou uma ferramenta poderosa para fãs de cinema em todo o mundo, permitindo que eles descubram e acessem facilmente uma ampla gama de filmes de diferentes países.

