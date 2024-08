- Semifinal da Selva: "Que estratégias posso empregar para superar os meus concorrentes?"

Tag 16 no Acampamento da Selva de Verão na África do Sul: Apenas seis concorrentes restam, tornando a final um evento lotado para muitos. A lista de competidores que disputam a coroa da selva continua a surpreender muitos espectadores: Várias figuras notáveis já foram eliminadas - o ex-jogador de futebol Thorsten Legat (55, grito de guerra "Kasalla") e o ator de "Good Times, Bad Times" Eric Stehfest (35). Até a poderosa estrela da TV reality Elena Miras (32) já disse adeus.

Vamos dar uma olhada em quem ainda está nas semifinais: a ex-modelo Sarah Knappik (37), a personalidade da TV reality Georgina Fleur (34), o ex-apresentador do Viva Mola Adebisi (51), a atual rainha da TV reality Kader Loth (51), a ex-estrela da TV reality Danni Büchner (46) e a favorita do público Gigi Birofio (26).

O ambiente do acampamento, como visto pelos espectadores, pode ser resumido por Kader: "Todo mundo está pensando: Como posso superar os outros?"

A vigília noturna: "Está me deixando louca"

Os concorrentes da selva subestimaram sua estadia. Eles percebem que precisam ficar mais tempo do que initially planejado. A exaustão se instala e o clima está sombrio. Gigi geme: "Sinto como se nunca fosse embora." Georgina acrescenta: "Eu também preciso voltar para casa. Não aguento mais isso. Essa vigília noturna - está me deixando louca."

Kader desenvolve um lado maternal para Gigi quando ele se veste de forma inadequada pela manhã, chamando-o de "meu filho". Quando ela pergunta se ele sente isso por ela, Gigi responde: "Diferentes sentimentos." Ela pergunta: "Que tipo de sentimentos?" Ele diz: "Sentimentos atraentes." Ela retruca: "Você está louco?" Apesar disso, Gigi acha Kader linda quando ela se parece com "Michael Jackson" com seu "nariz tiny little". A resposta de Kader? Que Gigi faz muito gases.

Quem deixa o acampamento?

Danni Büchner não consegue chegar à final. Ela é eliminada em um desafio contra Gigi e Georgina. Eles devem equilibrar-se em tábuas estreitas acima de um lago, respondendo a perguntas. Se eles responderem incorretamente, a tábua se move cada vez mais até Danni perder o equilíbrio.

Gigi ganha um lugar na final com uma vitória contra Georgina em outro desafio de tábua. Georgina permanece na competição. No dia da final, dois concorrentes serão eliminados primeiro, deixando os três finais, incluindo Gigi, para lutar pelo título.

Esta temporada do "Eu Sou uma Celebridade" marca uma edição especial de 20º aniversário do programa, que estreou em 2004. Neste ano, a temporada vai ao ar no verão em vez do início do ano, e o local é a África do Sul, não a Austrália. O programa é gravado com antecedência, não ao vivo.

Também é um pouco de uma reunião: Os "lendários", como a RTL os chama carinhosamente, já passaram tempo no acampamento em temporadas anteriores.

