Semana 16 da NFL: Os fãs são brindados com um jogo triplo de sucesso no dia de Natal

Uma vez que o Natal calha a uma segunda-feira, os jogos da NFL serão disputados nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, o que proporciona um fim de semana cheio de diversão futebolística festiva.

A ação termina na segunda-feira com um jogo triplo de sucesso no dia de Natal, com os primeiros classificados de cada conferência. E com os playoffs chegando, as apostas estão mais altas do que nunca.

Aqui está o que você precisa saber antes de sintonizar:

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 13:00 ET

As festividades de fim de ano começam com um confronto da AFC West entre o Kansas City Chiefs e o Las Vegas Raiders.

Os actuais campeões da Super Bowl já marcaram o bilhete para a pós-temporada, mas agora estão de olho no oitavo título consecutivo da divisão. Enquanto isso, os Raiders lutam para manter vivo o sonho de disputar os playoffs à medida que a temporada se aproxima do fim.

O domínio do Chiefs na última década é óbvio. Mas, nas últimas semanas, Patrick Mahomes e companhia não têm parecido a força dominante da memória recente. Antes da vitória desanimadora da semana passada sobre o New England Patriots, o Kansas City perdeu jogos consecutivos contra o Buffalo Bills e o Green Bay Packers.

No início desta semana, Mahomes expressou a sua vontade de levar a equipa de volta às vitórias.

"Queremos sempre jogar o nosso melhor futebol nos playoffs", disse Mahomes aos jornalistas.

"Vamos fazer um jogo completo. Acho que se conseguirmos fazer isso e começarmos a melhorar cada vez mais nos últimos jogos, podemos chegar aos playoffs e jogar nosso melhor futebol, então acho que a AFC está totalmente aberta e poderemos ir lá e tentar encontrar uma maneira de chegar ao Super Bowl.

O Las Vegas, por sua vez, chega ao confronto desta semana com a vitória mais contundente da temporada. Eles deram uma surra de 63 a 21 no Los Angeles Chargers, estabelecendo o recorde da franquia de mais pontos marcados em um único jogo.

O time tentará levar esse ímpeto para os três últimos jogos, todos contra times que estão à sua frente na classificação da AFC (Chiefs, Colts e Broncos).

Atualmente, as chances do Raiders de chegar à pós-temporada são de apenas 2%, e cairiam para menos de 1% se perdessem na segunda-feira. Com a época em jogo, os adeptos podem esperar uma batalha dura e competitiva.

"Temos de jogar o nosso melhor futebol", disse o treinador interino Anthony Pierce.

"Contra esta equipa, podemos chutar tantos golos de campo quantos quisermos, mas temos de saber que Patrick Mahomes vai conseguir vários touchdowns. Não importa para quem ele vai."

New York Giants x Philadelphia Eagles, 16h30 (horário de Brasília)

O final da tarde apresenta um confronto da NFC East entre o New York Giants liderado por Tommy DeVito e o Philadelphia Eagles em dificuldades. Os Eagles vão tentar voltar à coluna das vitórias depois de três derrotas consecutivas, enquanto os Giants vão tentar aproximar-se por uma vitória de uma candidatura ao Wild Card.

Depois de um início de temporada de 10-1, os Eagles passaram por uma fase difícil. Eles entram no confronto desta semana recém-saídos de uma derrota de três pontos para o Seattle Seahawks. Nas duas semanas anteriores, perderam mais de 20 pontos consecutivos contra o Dallas Cowboys e o San Francisco 49ers.

Apesar das recentes dificuldades, o treinador Nick Sirianni continua otimista.

"Sei que muitos dos nossos rapazes já passaram por muita coisa e por momentos difíceis", disse Sirianni. "A vida é assim, e esses momentos fazem parte da vida.

"É preciso recordar esses momentos e saber que se superou, e que se está melhor por causa disso, e essa tem sido uma mensagem consistente ao longo de alguns destes tempos difíceis que estamos a atravessar agora."

O Eagles já garantiu sua vaga na pós-temporada, mas o título da divisão e o primeiro lugar geral da NFC ainda estão em jogo. O Philadelphia precisa vencer os três últimos jogos da temporada regular para superar o Dallas Cowboys no topo da NFC East.

Para vencer a conferência, também precisará que o 49ers perca pelo menos dois dos seus últimos três jogos. Se o San Francisco vencer os três últimos jogos, assumirá o controlo da conferência.

Já na NFC Leste, os Giants estão em plena fase de renascimento no final da temporada. Depois de um início de temporada abaixo do ideal, as esperanças de New York de chegar aos playoffs estavam praticamente perdidas.

Foi então que surgiu Tommy DeVito, o quarterback novato e não recrutado dos Giants. O ítalo-americano natural de Nova Jersey injectou uma nova vida numa equipa insípida dos Giants, vencendo os seus primeiros três jogos como titular.

A partida de segunda-feira no Lincoln Financial Field será a primeira do novato contra o Philadelphia e diante de sua torcida historicamente turbulenta. Não terá certamente uma receção calorosa, mas tanto DeVito como os seus colegas de equipa estão confiantes de que ele conseguirá lidar com o ambiente.

"Ouvi dizer que é um ambiente bastante hostil", disse DeVito. "Estou ansioso por isso. Gosto de me dar bem nesses ambientes."

"Ele tem essa confiança. Ele vai aparecer e jogar bem", disse o atacante Justin Pugh. "Vai ser um ótimo ambiente. É emocionante para ele.

"Esta é uma das primeiras vezes que vai a Filadélfia, vai jogar contra os seus rivais, vai a Dallas, vai a Filadélfia. Todos esses jogos são intensos."

Com 5-9, as hipóteses de os Giants chegarem à pós-temporada são reduzidas(menos de 1%, segundo o NFL.com). Mas o sonho continuará vivo se eles vencerem o Eagles. E se as últimas três semanas são um indicador de como será o jogo de segunda-feira, DeVito não poderia ter enfrentado seus rivais em melhor hora.

Embora os Eagles de hoje pareçam um adversário mais favorável do que os Eagles do início desta época, o running back Saquon Barkley avisou que a equipa de Filadélfia nunca deve ser subestimada.

"Não vamos ser apanhados pela série de derrotas em que eles estão", disse Barkley. "Eles ainda são a Filadélfia. Eles ainda são os campeões do ano passado (NFC), e ainda são grandes jogadores, então sabemos que vai ser um confronto difícil e temos que jogar o nosso melhor se quisermos sair de lá com uma vitória.

Baltimore Ravens x San Francisco 49ers, 20h15 (horário de Brasília)

A ação do dia de Natal termina com uma batalha entre dois dos principais concorrentes da liga: o Baltimore Ravens e o San Francisco 49ers.

Os dois enfrentar-se-ão no Estádio Levi's para o que poderá ser uma potencial antevisão do Super Bowl LVIII.

"Não dá para ignorar", disse o segurança do Ravens Kyle Hamilton aos repórteres. "São duas grandes equipas que se defrontam. Estamos no dia de Natal; é o mais importante possível."

À entrada para o confronto, ambas as equipas lideram as respectivas conferências e estão empatadas com o melhor registo da NFL. Apesar de ambas as equipas já estarem no caminho para a pós-temporada, ainda há mais a ganhar nas últimas três semanas da época regular.

Tanto o primeiro lugar geral da NFC quanto o primeiro lugar geral da AFC ainda estão em jogo. O primeiro colocado de cada conferência receberá um bye na primeira rodada e a vantagem de jogar em casa.

O San Francisco já conquistou o título da NFC West e pode ganhar o primeiro lugar da NFC se vencer dois dos seus três últimos confrontos. O Ravens pode conquistar a AFC Norte com uma vitória na segunda-feira e uma derrota do Cleveland Browns.

Além disso, eles provavelmente precisarão vencer o Miami Dolphins na próxima semana para conquistar o primeiro lugar geral da AFC.

Embora as implicações dos playoffs sejam óbvias, o quarterback do Ravens, Lamar Jackson, prefere se concentrar na tarefa que tem em mãos.

"O Super Bowl é em fevereiro", disse Jackson aos repórteres. "Estamos em dezembro neste momento. Temos de nos concentrar na segunda-feira à noite. Não estou preocupado com o que as pessoas estão a dizer."

O San Francisco entra no confronto com uma sequência de seis vitórias consecutivas. Eles dominaram um punhado de adversários formidáveis, vencendo tanto os Cowboys quanto os Eagles por mais de 20 pontos no início desta temporada.

O técnico do San Francisco, Kyle Shanahan, vê em Baltimore outro adversário formidável, citando especificamente os pontos fortes da defesa.

"Os números geralmente são a primeira coisa que você vê e vê como os números deles são ótimos", disse Shanahan. "Depois, liga-se a fita e ela se parece com os números deles.

"Eles são muito bons contra a corrida, muito bons contra o passe, coberturas extremamente sólidas. Eles sabem como atacar com pressões. Eles sabem como atacar com os quatro da frente".

Os Ravens entram no jogo com um registo idêntico ao de San Francisco e com uma série de quatro vitórias consecutivas. No entanto, sua agenda tem sido um pouco mais leve, tornando-os os azarões no confronto desta semana.

O jogo de segunda-feira será apenas a segunda vez nesta temporada que eles entram em uma partida como azarões.

"Sentimo-nos um pouco desrespeitados por isso", disse Hamilton. "Sinto que somos a melhor equipa da liga e temos uma oportunidade perante o país para o mostrar."

Jackson, no entanto, não se deixa abater pelo título.

"Não quero que nos escolham", disse o candidato a MVP. "Gosto de ser o azarão. Acredito que jogamos melhor quando duvidam de nós e quando as pessoas não nos escolhem para ganhar o jogo. Sinto que jogamos sempre melhor, por isso façam-no até fevereiro. É tudo o que peço".

Calendário

Domingo

Indianapolis Colts @ Atlanta Falcons, 1:00 p.m. ET

Green Bay Packers x Carolina Panthers, 13h (horário de Brasília)

Cleveland Browns x Houston Texans, 13h (horário de Brasília)

Detroit Lions @ Minnesota Vikings, 1:00 p.m. ET

Washington Commanders @ New York Jets, 1:00 p.m. ET

Seattle Seahawks contra Tennessee Titans, 1:00 p.m. ET

Jacksonville Jaguars x Tampa Bay Buccaneers, 16h05 (horário de Brasília)

Arizona Cardinals x Chicago Bears, 16h05 (horário de Brasília)

Dallas Cowboys x Miami Dolphins, 16h05 (horário de Brasília)

New England Patriots x Denver Broncos, 20h15 (horário de Brasília)

Segunda-feira

Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. ET

New York Giants x Philadelphia Eagles, 16h30 (horário de Brasília)

Baltimore Ravens x San Francisco 49ers, 20h15 (horário de Brasília)

Como assistir

Veja como assistir a essas equipes em ação, de onde quer que você esteja.

Austrália: NFL+, ESPN, 7Plus

Brasil: NFL+, ESPN

Canadá: NFL+, CTV, TSN, RDS

Alemanha: NFL+, ProSieben MAXX, DAZN

México: NFL+, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

REINO UNIDO: NFL+, Sky Sports, ITV, Channel 5

EUA: NFL+, CBS, NBC, FOX, ESPN, Amazon Prime

