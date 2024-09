Sem dúvida, outro erro da Boeing está a diminuir o sentimento positivo em relação ao seu novo líder.

Após pouco mais de dois meses no cargo de CEO, Ortberg geralmente tinha uma ideia clara da tarefa que tinha pela frente.

No entanto, um tropeço nesta semana nas negociações trabalhistas pode ter eliminado qualquer boa vontade que havia conquistado com a força de trabalho, destacando a difícil jornada que ainda estava pela frente, mesmo para um executivo experiente da aviação cujo antecessor havia estabelecido um baixo padrão.

Veja só: Estamos há mais de duas semanas em uma greve liderada pelo maior sindicato de trabalhadores da Boeing. Esta greve é um desafio que Ortberg precisa enfrentar urgentemente, já que a Boeing não pode fabricar seu avião de maior sucesso sem seus 33.000 trabalhadores sindicalizados.

Inicialmente, Ortberg parecia ter o apoio dos líderes sindicais, que reconheceram que o novo chefe estava herdando um conflito que vinha fermentando há 16 anos. Além disso, em um movimento surpreendente na semana passada, Ortberg anunciou que os salários executivos seriam temporariamente reduzidos durante a greve. Este movimento melhorou a imagem do novo CEO, já que ele passou seu primeiro dia de trabalho visitando a linha de produção da fábrica.

No entanto, na segunda-feira, a Boeing tropeçou.

A empresa estava planejando aumentar os salários dos trabalhadores em 30% em quatro anos e aprimorar os benefícios da conta 401(k), melhorando uma aumento de 25% que o sindicato havia rejeitado há algumas semanas. O problema? A Boeing anunciou esta oferta melhorada antes de receber uma resposta dos negociadores do sindicato, que viram isso como uma ofensa e uma tentativa de criar uma divisão entre os membros e seus representantes.

A International Association of Machinists descreveu esta tática como um "desrespeito flagrante" aos membros do sindicato e ao processo de negociação em um comunicado na segunda-feira. "Eles subestimaram a força da nossa unidade," eles acrescentaram.

A Boeing respondeu defensivamente na segunda-feira à noite, afirmando que havia negociado "de boa fé". "Achamos que nossos funcionários deveriam ter a chance de votar em nossa oferta que aumenta significativamente os salários e benefícios", disse a Boeing em um comunicado separado na terça-feira. "Entramos em contato com o sindicato para fornecer mais tempo e apoio logístico assim que eles decidirem votar."

Não está claro o que a Boeing esperava ganhar ao tornar a oferta pública.

Há um velho ditado nas relações trabalhistas, diz Art Wheaton, diretor de estudos de trabalho na School of Industrial and Labor Relations da Cornell University: "Você nunca quer negociar na imprensa".

"O time de negociação deve negociar com a gerência", explicou Wheaton. "Mas o que a Boeing fez foi ignorar isso". Ele acrescentou: "Não sei qual era a estratégia deles. Acho que eles simplesmente não foram muito espertos em como lidaram com isso".

Também não está claro se Ortberg teve um papel na decisão de levar a oferta diretamente aos membros do sindicato e à mídia. No entanto, isso é uma mudança notável em relação à postura diplomática que o CEO havia sinalizado no início.

"Todo mundo acha que os sindicatos entram em greve por dinheiro", apontou Wheaton. Mas, muitas vezes, também é sobre respeito. "Obviamente, a Boeing não respeitou o sindicato nessa situação".

Ortberg começou com uma vantagem: seus antecessores tinham uma reputação de serem abertamente hostis ao trabalho, então até mesmo pequenos gestos lhe renderam alguma boa vontade.

Não é tarde demais, segundo Richard Aboulafia, diretor-geral da empresa de consultoria aerospacial AeroDynamic Advisory, que expressou esperança de que Ortberg pudesse colocar a Boeing de volta nos trilhos, apesar de uma "lista absurda de crises autoinfligidas" que estavam acontecendo simultaneamente.

"O diplomacia é crucial em situações como essa", disse Aboulafia, acrescentando: "É difícil diferenciar os erros de Ortberg da arrogância institucional da Boeing".

A decisão de Ortberg de anunciar o aumento salarial sem consultar o sindicato prejudicou a relação comercial, potencialmente danificando qualquer boa vontade que havia construído com a força de trabalho. Apesar desse revés, encontrar uma resolução para a greve é crucial para as operações empresariais da Boeing, já que a empresa não pode fabricar seu avião de maior sucesso sem seus trabalhadores sindicalizados.

