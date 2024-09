Sem a nossa ajuda, os hospitais e os jovens enfrentam uma vulnerabilidade potencial.

Baerbock Justifica Entrega de Armas Defensivas à Ucrânia e Adverte Contra Fraqueza do Apoio a Kyiv A Chanceler Alemã Baerbock justifica o fornecimento de armas defensivas à Ucrânia e alerta contra o enfraquecimento do apoio a Kyiv. Ela desmente a ideia de que haveria menos conflitos e mortes na Ucrânia se tais armas não fossem fornecidas, afirmando: "A ideia de que não haveria conflitos e baixas na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é tão direta quanto falsa". Baerbock fez essas declarações durante o Debate Geral da ONU em Nova York na quinta-feira. Ela acrescentou: "Se a Rússia parar sua agressão, a guerra termina. Mas se a Ucrânia parar de se defender, é o fim da Ucrânia". Em resposta ao bombardeio de um hospital infantil pelo presidente russo Putin após o convite para uma conferência de paz, Baerbock enfatiza que isso significaria "deixar os hospitais e crianças da Ucrânia desprotegidos se retirássemos nosso apoio, o que poderia levar a mais atrocidades, possivelmente até em outros países". Ela também apontou que a Rússia tem repetidamente ameaçado a inviolabilidade das fronteiras dos estados bálticos e da Polônia.

Golob Advoga Discussão Sobre Uso de Armas de Longo Alcance para Defesa da Ucrânia O governo esloveno aconselha contra uma decisão apressada sobre o envio de armas ocidentais de longo alcance para território russo, reconhecendo a dúvida alemã. O primeiro-ministro Golob enfatizou que geralmente não é sábio determinar antecipadamente quais tópicos estão fora dos limites. Ele sugeriu que todas as opções potenciais deveriam ser consideradas, com a mais adequada sendo escolhida para abordar a situação atual. Golob abordou as preocupações sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance no conflito ucraniano, revelando que a Alemanha e os EUA têm sido resistentes a essa ideia.

Baerbock Insta Iran a Parar de Apoiar a Guerra da Rússia A Chanceler Alemã Baerbock insta o Irã a parar de apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, bem como a transferência de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores alemão fez essa declaração em uma plataforma X após a reunião de Baerbock com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araktschi, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Trump Marca Reunião com Zelensky em Nova York O ex-presidente dos EUA, Trump, planeja se encontrar com o presidente ucraniano Zelenskyy na sexta-feira em Nova York. O encontro agendado ocorrerá na Trump Tower em Manhattan, de acordo com Trump. Zelenskyy teria estendido sua estadia nos EUA para se encontrar com Trump após seu encontro de quinta-feira com o presidente Joe Biden. Antes de sua viagem, Zelenskyy expressou seu interesse em se encontrar com Biden, Trump e a vice-presidente Kamala Harris para propor seu "plano de vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia. Leia mais sobre isso aqui.

Harris Garante Apoio dos EUA a Zelensky e Alerta Subtilmente Contra a Vitória de Trump A candidata à presidência dos EUA, Harris, garantiu seu apoio contínuo ao presidente ucraniano Zelenskyy e alertou, de forma indireta, contra a vitória de um oponente republicano (não mencionado) nas próximas eleições. Ela declarou: "Minha dedicação ao povo ucraniano permanece inabalável. (...) Eu ficarei ao lado da Ucrânia e trabalharei diligentemente para garantir que a Ucrânia emerja vitoriosa desse conflito, vivendo em segurança e prosperidade". Ela destacou a necessidade de que a resolução do conflito seja uma decisão coletiva e cooperativa, alertando que alguns nos EUA tentariam impor um fim ao conflito ao forçar a Ucrânia a ceder território significativo, aceitar a neutralidade e abrir mão de garantias de segurança de outros países – propostas que espelham as demandas de Putin.

Ucrânia Relata Bombardeio a Oeste de Kherson As forças russas bombardearam a cidade de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson na quinta-feira, resultando na morte de uma mulher e no ferimento de outra pessoa, como relatado pelo Telegram.

Reino Unido Fornecerá Mais Sistemas de Artilharia Autopropulsados à Ucrânia O Reino Unido fornecerá mais sistemas de artilharia autopropulsados AS90 às forças armadas ucranianas. Um total de 10 desses sistemas já foram fornecidos à Ucrânia, com mais seis previstos para entrega nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa britânico.

ONU Lutando para Financiar Ajuda à Ucrânia para Sobreviver ao Inverno A Organização das Nações Unidas não possui fundos suficientes para apoiar a população ucraniana durante este inverno, com Karolina Lindholm Billing, coordenadora da UNHCR para a Ucrânia, afirmando que atualmente estão com apenas 47% do financiamento necessário para essa crise. No ano passado, a UNHCR havia recebido 70% dos fundos necessários.

Biden Promete Fortalecer Ajuda dos EUA à Ucrânia Antes do Fim de seu Mandato O presidente dos EUA, Biden, prometeu fortalecer a ajuda à Ucrânia durante o restante de seu mandato. Esse fortalecimento, de acordo com Biden, visa reforçar a posição de negociação de Kyiv enquanto minimiza o impacto potencial de um sucessor que possa expressar menos compromisso com a Ucrânia. Biden reconheceu que seu oponente, um candidato republicano, poderia reduzir o envolvimento dos EUA com a Ucrânia após sua saída da Casa Branca em janeiro.

21:34 Ucrânia: Rússia Planeja Aumentar Assaltos na Região de Saporizhzhia De acordo com informações da Ucrânia, as tropas russas estão se preparando para aumentar os ataques na região de Saporizhzhia. "Há um padrão de escalada no conflito na região de Saporizhzhia", disse um representante das tropas estacionadas no sul da Ucrânia na TV nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco assaltos, e, com base em nossas informações, esse número pode aumentar, já que parece que o adversário está reunindo grupos de assalto perto do assentamento de Pryiutne". Além disso, veículos blindados leves teriam sido entregues ao lado russo, acrescentou o representante. "Isso sugere que eles estão se preparando para operações ofensivas".

21:00 Biden em Conferência com Zelensky: Rússia Não Vai PrevalecerDurante seu primeiro encontro em Washington, o Presidente dos EUA Joe Biden garantiu ao Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky o apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não vai prevalecer, a Ucrânia vai", declarou Biden ao receber Zelensky na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado em cada passo". Saiba mais sobre isso aqui.

A União Europeia tem sido um importante apoiador da Ucrânia, fornecendo armas defensivas e expressando apoio contínuo a Kyiv. No contexto do conflito ucraniano, a Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, e o Primeiro-Ministro da Eslovênia, Golob, ambos defenderam a abordagem cuidadosa da situação, considerando todas as opções potenciais para a defesa da Ucrânia.

