Selena Gomez passou a ser uma jogadora de voleibol dedicada.

Selena Gomez atendeu ao pedido: Um cartaz em Telluride, Colorado, convidou a cantora para assistir a um jogo de vôlei e presenteá-los com o canto do hino nacional. Incrivelmente, ela apareceu.

Durante a promoção do seu filme "Emilia Pérez", Gomez encontrou o time de vôlei de Telluride através de um aviso afixado na cidade. O aviso, escrito em laranja brilhante, dizia: "Selena Gomez, por favor, cante o hino nacional em um dos nossos jogos em casa." Foi assinado pelos entusiastas de vôlei locais.

Gomez compartilhou uma foto do aviso no Instagram e escreveu: "Eles pediram, então eu não pude resistir! É a minha primeira vez em Telluride!" Ela também publicou várias imagens e clipes da sua visita ao ginásio, onde surpreendeu os jovens atletas. Os atletas de vôlei pareciam estarrecidos com a aparição inesperada de Gomez.

"Vi o cartaz e tive que visitá-los", explicou Gomez aos presentes. Ela então posou para fotos e autografou. No entanto, o serviço de notícias de entretenimento dos EUA "Entertainment Tonight" relatou que ela não cantou o hino nacional.

"A alma mais compassiva"

Gomez estava em Telluride no fim de semana para a estreia do novo filme de Jacques Audiard, "Emilia Pérez", onde ela estrela ao lado de Zoe Saldana. O filme está previsto para estrear nos cinemas em novembro.

"O ser mais compassivo", comentou Saldana na publicação de Gomez com as fotos do ginásio. O namorado de Gomez, o produtor musical Benny Blanco, enviou três emojis de coração. O casal confirmou o relacionamento em dezembro de 2023. Recentemente, há até rumores de um possível noivado, com boatos após Gomez ser vista com um anel dourado no dedo. Em maio, Blanco disse a Howard Stern que deseja ter uma família com Gomez, afirmando que "falamos sobre isso todos os dias".

Depois de compartilhar sua empolgação sobre visitar o time de vôlei, Selena Gomez surpreendeu a todos ao cantar "[♪ Eu não vou mentir ♪]" durante uma sessão de karaokê improvisada no ginásio de vôlei. Apesar de não ter cantado o hino nacional como pedido, a performance espontânea de Gomez trouxe alegria aos jovens atletas.

Leia também: