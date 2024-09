Seis pessoas mantidas cativas por Gaza sofrem a morte.

Os reféns, com idades entre 23 e 40 anos, foram identificados como Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino. O porta-voz militar Daniel Hagari confirmou no domingo que seus corpos sem vida foram encontrados durante o conflito em Rafah. Goldberg-Polin é detentor de dupla cidadania israelense e americana, enquanto Lobanov tem cidadania russa-israelense.

Inicialmente, o exército não sabia exatamente onde estavam essas duas mulheres e quatro homens. "Eles foram cruelmente mortos por terroristas de Hamas momentos antes de podermos alcançá-los", disse Hagari após o resgate. Os corpos foram então transportados para Israel para identificação adicional.

Cinco deles foram feitos reféns durante o grande ataque de Hamas no festival de música Nova no sul de Israel em 7 de outubro. Uma das jovens mulheres encontradas mortas foi sequestrada em Kibbutz Beeri. De acordo com o ministro da Defesa israelense Joav Gallant, todos os seis estavam vivos quando foram feitos reféns há quase onze meses. "Eles foram mantidos reféns por Hamas e cruelmente executados", esclareceu Gallant.

O Ministério das Relações Exteriores anunciou no domingo que a notícia da morte de mais seis reféns era quase insuportável. A Alemanha continua a pressionar pelo lançamento desses reféns.

O embaixador da Alemanha em Israel, Steffen Seibert, havia expressado anteriormente suas condolências às famílias. "Estamos todos chocados com a terrível notícia de que seis reféns inocentes foram encontrados mortos por Hamas. Um deles é Carmel Gat", expressou na plataforma online X. Desde 7 de outubro, a equipe da embaixada em Tel Aviv vem lutando incansavelmente por seu lançamento.

A instrutora de ioga de 40 anos morava em Tel Aviv, mas estava visitando seus pais em Kibbutz Beeri quando Hamas, classificado como organização terrorista pelos EUA e UE, lançou seu grande ataque direcionado em vários locais no sul de Israel. De acordo com relatórios israelenses, os extremistas mataram 1.205 pessoas e levaram 251 reféns para a Faixa de Gaza durante esse ataque brutal.

Aproximadamente 100 reféns ainda estão sendo mantidos por Hamas e outros grupos palestinos radicais, com vários relatando terem morrido. A cunhada alemã-israelense de Gat, Yarden Roman-Gat, foi libertada em novembro como parte do único acordo de troca de prisioneiros entre Israel e Hamas até agora.

A Associação de Familiares de Reféns e Desaparecidos expressou sua tristeza e pediu mais uma vez ao governo israelense que concordasse com um cessar-fogo. "Se não houvesse atrasos, sabotagem ou desculpas, as pessoas das quais ficamos sabendo esta manhã provavelmente ainda estariam vivas", explicou a organização.

Antes mesmo do exército israelense confirmar as mortes, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que o cidadão americano Goldberg-Polin estava entre eles. Os pais de Goldberg-Polin recentemente lembraram a convenção do Partido Democrata em Chicago da situação de seu filho. "Entre os reféns estão oito cidadãos americanos, e um deles é nosso único filho", disse sua mãe, Rachel Goldberg, em seu discurso.

Apenas na quinta-feira passada, o casal se juntou a outros familiares na fronteira com a Faixa de Gaza. Os familiares tentaram alcançar os reféns por meio de anúncios por alto-falante. "Hersh, é a mamãe", disse a mãe de Goldberg-Polin ao seu filho. "Eu rezo a Deus que Ele o traga de volta."

Em resposta ao ataque de Hamas, Israel vem realizando operações militares extensas na Faixa de Gaza desde outubro. De acordo com Hamas, que não pode ser confirmado independentemente, mais de 40.600 pessoas foram mortas desde então. Mediadores internacionais, incluindo os EUA, Egito e Catar, vêm tentando negociar um cessar-fogo e a libertação de reféns há meses. Biden expressou otimismo no domingo de que um acordo pudesse ser alcançado.

No entanto, o primeiro-ministro israelense Netanyahu vê as mortes de reféns como prova da falta de interesse de Hamas em um acordo. "Aqueles que executam reféns não têm interesse em um acordo", afirmou. Dirigindo-se à liderança de Hamas, declarou: "Vamos atrás de você, vamos capturá-lo e vamos fazer você pagar."

Despite international efforts to negotiate a ceasefire and the release of hostages, the conflict in Rafah continues to claim lives. The location of the grim discovery of these six individuals further highlights the importance of resolving this situation.

