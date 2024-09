- Seis novas partes do enigmático programa de televisão.

Em frente e em alta! Após um período de férias, a segunda metade da quinta temporada (desde 16 de abril) da popular série de comédia criminal "Morte pela Janela" estreia hoje, 3 de setembro, terça-feira. Os seis episódios restantes (com uma exceção) serão exibidos todas as terças-feiras, às 20:15. A montanha-russa começa com o episódio oito, "Repetição de Marie", que lembra clássicos como a comédia americana "Feitiço do Tempo" (1993), estrelada por Bill Murray (73) e Andie MacDowell (66), e o thriller de ação "Corra, Lola, Corra" (1998), com Franka Potente (50) no papel principal.

"Morte pela Janela - Repetição de Marie" - Início da Segunda Metade da Temporada

A comissária Marie Gabler (Katharina Wackernagel, 45) acorda de um pesadelo assustador em que seu namorado on-again-off-again, Gisbert Cremer (Kai Schumann, 48), está morto. Para sua surpresa, a realidade da manhã mostra um cenário diferente: os papéis do divórcio de seu ex-marido são entregues. Para piorar, seus colegas de polícia Heino Fuß (Sebastian Schwarz, 40) e Jennifer Dickel (Eva Bühnen, 28) insistem em treinamento obrigatório de armas de fogo.

Apesar da atual instabilidade no relacionamento de Marie com Gisbert, ele agora exige uma declaração de amor sincera dela. Quando Marie hesita, Gisbert vai embora magoado, e um incidente infeliz acontece...

O sonho assustador da noite anterior se tornou realidade? Marie fica presa em um loop temporal semelhante ao "Feitiço do Tempo" e precisa encontrar uma saída.

Datas de Transmissão - e a Exceção

3 de setembro - "Repetição de Marie"

10 de setembro - "O Jogo da Morte"

17 de setembro - "Renate"

24 de setembro - "Máfia do Mini-Golfe"

Exceção: 1º de outubro - Início da minissérie de quatro partes "Herrhausen"

8 de outubro - "Mulheres de Preto"

15 de outubro - "Dia do Juízo Final"

A quinta temporada completa também estará disponível na ARD Mediathek a partir de 3 de setembro.

Sucesso após um Longo Intervalo

Nas três primeiras temporadas de "Morte pela Janela" (2008-2014), a comissária Sophie Haas (Caroline Peters, 52), que foi transferida à força para a pitoresca vila de Hengasch, resolveu os casos de assassinato locais ao lado de seus colegas de polícia locais Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel, 56) e Bárbara Schmied (Meike Droste, 44).

Após um intervalo de oito anos, a emissora arriscou: na primavera de 2022, a primeira nova temporada (série quatro) foi ao ar com um novo elenco. No entanto, essa nova equipe - composta pela comissária criminal de Colônia Marie Gabler (Wackernagel), que também é forçada a investigar na cidade pequena, ao lado dos oficiais de polícia locais Heino Fuß (Schwarz) e Jennifer Dickel (Bühnen) - conseguiu cativar o público.

