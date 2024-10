Seguro de enfermagem à beira do colapso financeiro <unk> com prémios crescentes exigidos.

A situação financeira da seguridade social para o cuidado a longo prazo parece estar se agravando cada vez mais. De acordo com relatórios da Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), alguns setores da coalizão sugerem que a seguridade pode ter dificuldades em cumprir suas obrigações financeiras já em fevereiro de 2023, caso nenhuma medida seja tomada. Como resultado, estão em andamento discussões sobre uma intervenção de emergência.

Anteriormente, os fundos de saúde haviam previsto um aumento de 0,2 ponto percentual nas contribuições. No entanto, parece que esse aumento pode não ser suficiente. Em vez disso, o governo está considerando um aumento de aproximadamente 0,25 a 0,3 ponto percentual devido à possível complexidade de formar um novo governo após as eleições federais de 2025. Essa taxa de contribuição aumentada teria como objetivo garantir que os fundos estejam disponíveis pelo menos até a primavera de 2025.

Atualmente, a taxa de contribuição padrão para a seguridade social do cuidado a longo prazo é de 3,4%, com indivíduos sem filhos pagando 4%. Famílias com vários filhos com menos de 25 anos geralmente recebem descontos. Um aumento de 0,3 ponto percentual, combinado com o aumento esperado de 0,7 ponto percentual nas contribuições de saúde, pode resultar em contribuições de seguridade social crescendo significativamente mais do que nos últimos 20 anos até o início de 2025.

É importante destacar que esses desenvolvimentos ocorrem no contexto de uma opinião jurídica que requer que o governo federal reembolse integralmente a seguridade social do cuidado a longo prazo por qualquer custo extra incorrido durante a pandemia do COVID-19. A empresa de saúde DAK-Gesundheit, por motivos constitucionais, acredita que esse reembolso é necessário devido à responsabilidade financeira de financiar testes do COVID-19 e bônus de cuidado para empregados. Como resultado, a seguridade social do cuidado a longo prazo incorreu em aproximadamente 13 bilhões de euros em despesas adicionais, de acordo com as declarações da DAK. No entanto, permanece incerto se esse reembolso terá um impacto significativo na estabilidade financeira da seguridade social do cuidado a longo prazo.

Os custos do aumento das contribuições de seguridade social devido à seguridade social do cuidado a longo prazo e à saúde são uma preocupação, com o potencial de crescimento significativo até 2025. Endereçar esses custos de cuidado se torna crucial para garantir a viabilidade financeira da seguridade social do cuidado a longo prazo.

