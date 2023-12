Segundo um estudo, é possível combater estes problemas de saúde para reduzir o risco de demência precoce

Os principais factores de risco para a demência na velhice e para a doença de Alzheimer são bem conhecidos: a idade avançada e o sexo biológico à nascença (as mulheres têm mais probabilidades de contrair a doença de Alzheimer). A genética também determina o risco - as pessoas que herdam uma ou mais cópias do gene APOE4 correm um maior risco de sofrer de Alzheimer, embora muitas nunca cheguem a desenvolver a doença. Embora esses riscos possam não ser modificáveis, existem outros factores de risco, incluindo o tabagismo, a pré-diabetes e a diabetes, a obesidade, a hipertensão arterial, a depressão, o isolamento social e a perda de audição.

Pensa-se que a demência de início precoce é ditada principalmente pelo gene APOE4, havendo pouca investigação sobre outros factores causais. No entanto, um novo estudo revelou que muitos dos mesmos factores de risco podem contribuir para a demência de início precoce, oferecendo uma nova esperança de retardar ou prevenir a doença.

"Este estudo altera a nossa compreensão da demência de início precoce, desafiando a noção de que a genética é a única causa da doença e sublinhando que uma série de factores de risco podem ser importantes", afirmou o autor principal do estudo, Stevie Hendriks, investigador de pós-doutoramento em psiquiatria e neuropsicologia na Universidade de Maastricht, nos Países Baixos.

"Para além dos factores físicos, a saúde mental também desempenha um papel importante, incluindo evitar o stress crónico, a solidão e a depressão", afirmou Hendriks numa mensagem de correio eletrónico. "O facto de isto também ser evidente na demência de início jovem foi uma surpresa para nós e pode oferecer oportunidades para reduzir o risco também neste grupo."

Os resultados ecoam o trabalho clínico feito com pacientes que estão a tentar combater o avanço da demência, disse o Dr. Richard Isaacson, diretor de investigação do Instituto de Doenças Neurodegenerativas da Florida, que não esteve envolvido no estudo.

"Com base nas minhas observações de mais de uma década de acompanhamento de doentes em risco, discordo em absoluto que as pessoas sejam impotentes na luta contra o declínio cognitivo de início precoce", afirmou Isaacson numa mensagem de correio eletrónico. "Em vez disso, a minha experiência clínica está muito mais alinhada com os resultados deste novo estudo - que pode realmente ser possível agarrar o touro pelos cornos e ser proactivo em relação a determinados estilos de vida e outros factores de saúde, para reduzir o risco".

Factores de risco modificáveis

No estudo, publicado na terça-feira na revista JAMA Neurology, os investigadores acompanharam 356.000 homens e mulheres inscritos aos 40 anos num estudo longitudinal de saúde denominado UK Biobank. Foram recolhidos níveis de sangue, urina e saliva, juntamente com o peso e outras medidas de saúde, e os investigadores compararam os níveis entre os grupos que desenvolveram e não desenvolveram demência precoce.

A análise revelou muitas semelhanças entre o risco de demência tardia e precoce, como o abuso de álcool, a diabetes, a depressão, as doenças cardíacas e os acidentes vasculares cerebrais, ambos associados à tensão arterial elevada.

Considerando a idade jovem dos participantes, outros factores de risco foram mais surpreendentes. Estar socialmente isolado, viver com perda de audição e baixos níveis de vitamina D foram factores de risco chave para o desenvolvimento de demência precoce, de acordo com o estudo.

"O isolamento social está associado à depressão, mas a depressão não mediou a associação do isolamento social com a demência de início precoce nas nossas análises, sugerindo que ambos contribuem diretamente para o risco de demência", refere o estudo.

A presença de níveis mais elevados de proteína C-reactiva, que indica uma infeção ou inflamação no organismo, foi também associada a um maior risco de demência precoce, mas apenas nas mulheres, segundo o estudo.

A hipotensão ortostática, uma condição em que a tontura ocorre quando a pressão arterial cai quando uma pessoa está de pé, também foi um fator.

"Os rácios de risco para a hipotensão ortostática e a depressão foram mais elevados, o que significa que o risco de contrair demência de início precoce é mais elevado nas pessoas com hipotensão ortostática ou depressão do que nas pessoas que não têm estes factores", afirmou Hendriks. "No entanto, os riscos eram ainda muito pequenos e a maioria das pessoas com hipotensão ortostática ou depressão não desenvolverá demência juvenil."

Ter duas cópias de APOE4, um marcador genético chave para a doença de Alzheimer, também foi um fator, assim como o estatuto socioeconómico e a capacidade de obter educação superior. A diabetes desempenhou um papel que diferiu consoante o sexo à nascença: Os homens com diabetes tinham um risco mais elevado do que os homens sem diabetes, mas não havia associação com a diabetes nas mulheres, segundo o estudo.

Reduzir o risco

Há uma série de acções que as pessoas podem tomar para reduzir o risco de demência de início precoce, disse Hendriks, incluindo não fumar e manter uma dieta saudável.

"Seja curioso: aprenda coisas novas, dedique tempo a um passatempo, mantenha-se empenhado e socialmente ativo visitando amigos e familiares ou participando em reuniões sociais", afirmou. "Faça exercício regularmente: mantenha-se em movimento, todos os níveis de exercício funcionam, desde a caminhada ao exercício vigoroso, encontre algo que funcione para si."

De um modo geral, as pessoas devem sentir-se motivadas pelos resultados deste estudo, disse Isaacson.

"Embora seja necessária mais investigação para provar de forma mais definitiva quais os factores que podem ser mais protectores em vários indivíduos, exorto as pessoas em risco a não esperarem", afirmou.

"Consulte regularmente o seu médico de cuidados primários e conheça os seus números - pergunte sobre os níveis de vitamina D, siga as metas de pressão arterial, os resultados do colesterol e os valores de açúcar no sangue. Faça um exame à sua audição e procure tratamento com um aparelho auditivo quando necessário."

