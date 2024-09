Segundo pesquisas, a exposição a metais pesados pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

Exposição a metais, como a partir do consumo de cigarros, ingestão de água, poluição, certos alimentos ou produtos, está relacionada ao aumento da acumulação de cálcio nas artérias coronárias, segundo uma pesquisa publicada na quarta-feira no Journal of the American College of Cardiology.

As correlações encontradas são impressionantes, já que são semelhantes às observadas para fatores de risco tradicionais, como o tabagismo e a diabetes, observaram os Drs. Sadeer Al-Kindi, Khurram Nasir do Houston Methodist, e Dr. Sanjay Rajagopalan do University Hospitals Harrington Heart & Vascular Institute, em um comentário acompanhante. Os especialistas não participaram do estudo.

O acúmulo de cálcio nas artérias coronárias leva à aterosclerose, uma doença cardiovascular persistente e inflamatória caracterizada por paredes arteriais estreitadas e fluxo sanguíneo reduzido. Obstruções parciais ou completas das artérias podem resultar em condições como acidente vascular cerebral e doença cardíaca coronária, que podem desencadear arritmia, parada cardíaca ou insuficiência cardíaca.

"Nossos resultados destacam a importância de considerar a exposição a metais como um fator de risco substancial para a aterosclerose e a doença cardiovascular", afirmou a Dra. Katlyn E. McGraw, autora principal do estudo e cientista de pesquisa ambiental de pós-doutorado na Mailman School of Public Health da Universidade Columbia, em um comunicado à imprensa.

Poluentes ambientais são comumente considerados fatores de risco para doenças cardiovasculares, mas a associação entre metais e calcificação das artérias coronárias era principalmente desconhecida, mencionaram os autores do estudo. Eles previram que níveis urinários elevados de metais não essenciais - como cádmio, tungstênio e urânio - e metais essenciais - como cobalto, cobre e zinco - relacionados a doenças cardiovasculares poderiam estar relacionados à calcificação.

A relação entre metais e saúde cardíaca

Os pesquisadores analisaram dados de 6.418 adultos com idades entre 45 e 84 anos que participaram do Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Entre julho de 2000 e agosto de 2002, os participantes forneceram amostras de urina e sua cálcio arterial foi medido então e mais quatro vezes ao longo de um período de 10 anos. Os participantes não tinham doença cardiovascular clínica e foram recrutados em várias cidades.

Uma pontuação normal de cálcio arterial coronário é zero, o que indica nenhuma calcificação nas artérias, enquanto pontuações entre um e 99 sugerem prova leve de doença arterial coronária. No início do estudo, o nível médio de cálcio arterial coronário era de 6,3.

Os participantes com maior nível de cádmio urinário apresentaram 51% de cálcio arterial inicial e 75% a mais ao longo do período de 10 anos, de acordo com os autores. Níveis urinários elevados de tungstênio, urânio e cobalto foram associados a 45%, 39% e 47% a mais de cálcio arterial coronário durante o período de acompanhamento, respectivamente. Os níveis de cálcio arterial para aqueles com maior cobre e zinco urinário aumentaram em 33% e 57% ao longo de 10 anos, respectivamente.

Todos esses achados permaneceram mesmo após ajuste por características sociodemográficas, aspectos do estilo de vida e fatores de risco cardiovascular, como diabetes, colesterol alto, pressão arterial e medicamentos para pressão arterial.

O estudo pode ajudar os cardiologistas a explorar uma nova via na avaliação e no tratamento da saúde cardíaca dos pacientes, de acordo com o Dr. Andrew Freeman, diretor de prevenção e bem-estar cardiovascular do National Jewish Health em Denver, que não participou da pesquisa.

"Quando você vai ao médico, eles vão pensar na sua pressão arterial, idade, peso, colesterol (e) diabetes", disse Freeman. "Não é costume o médico verificar o seu nível de cobre ou manganês ou cádmio, certo? Então isso pode ser o que faremos no futuro".

Apesar do estudo ter demonstrado uma associação, ele não estabelece uma relação de causa e efeito, observaram Al-Kindi, Nasir e Rajagopalan no comentário editorial.

"Os mecanismos potenciais pelos quais esses metais impulsionam a progressão da aterosclerose exigem mais pesquisas", eles acrescentaram. No entanto, os autores do estudo suspeitam que a presença de metais pesados possa contribuir para o endurecimento das artérias em parte por meio de inflamação aumentada.

A medição dos níveis urinários de metais pode apresentar desafios

O estudo tem algumas limitações. As avaliações de metais urinários foram feitas principalmente no início do estudo, o que pode não captar completamente os padrões de exposição a longo prazo, mencionaram Al-Kindi, Nasir e Rajagopalan.

No entanto, o cádmio urinário é geralmente considerado uma medida confiável da exposição a longo prazo com baixa variabilidade ao longo do tempo, afirmaram os autores.

"O time de pesquisa recebeu uma bolsa para medir os metais urinários em todos os participantes no início e em 10% dos participantes na visita 5 do Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis", afirmou McGraw por e-mail. Os principais resultados dependem da urina medida apenas no início, enquanto uma análise secundária daquela pequena amostra de participantes apresentou resultados consistentes, embora não significativos.

O estudo destacou várias fontes de poluição metálica, como atividades agrícolas e industriais, como fertilizantes, baterias, extracção de petróleo, mineração e produção de energia nuclear, que contribuem para a presença generalizada de cadmio, tungsténio, urânio, cobalto, cobre e zinco.

Freeman colocou uma pergunta intrigante: "São os metais que estão causando o problema, ou são as substâncias em que eles são encontrados?" Pode ser uma mistura de ambos, ele acrescentou, sugerindo complexidade no assunto.

A redução da exposição a metais depende principalmente dos formuladores de políticas, mas os indivíduos também podem agir, sugeriu McGraw. Isso inclui deixar de fumar ou vaping, testar o seu fornecimento de água e usar filtros de água se necessário.

Adotar uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, e exercício regular pode ajudar a minimizar ou reduzir o impacto da exposição a metais, recomendaram os especialistas.

A eficácia da terapia de quelação, que elimina certos metais do corpo, em relação a doenças cardíacas e outros problemas cardiovasculares, é um tema de debate contínuo, de acordo com Freeman e McGraw.

Se a sua ocupação envolver exposição a metais, é crucial usar equipamento de proteção adequado, enfatizou Freeman. Isso pode incluir máscaras, roupas especiais e óculos de segurança para proteger a pele e os olhos.

A relação entre os metais e a saúde cardíaca é uma preocupação significativa, uma vez que o estudo indica que níveis urinários elevados de metais não essenciais, como o cadmio, e metais essenciais, como o cobalto, estão ligados a níveis mais elevados de calcificação coronária, que pode levar a doenças cardiovasculares. Para melhorar a saúde geral e manter a saúde cardíaca, os indivíduos podem tomar medidas como deixar de fumar ou vaping, testar o seu fornecimento de água e usar filtros de água se necessário. Além disso, adotar uma dieta equilibrada e exercício regular pode ajudar a minimizar o impacto da exposição a metais.

