Segundo os relatórios, o Sean "Diddy" Combs é acusado de liderar um sindicato criminoso.

As alegações contra o magnata do hip-hop americano Sean "Diddy" Combs são graves. O homem de 54 anos é acusado de liderar um sindicato criminal e explorar sexualmente mulheres por décadas. A acusação contra ele é extensa.

Recentemente preso, Combs é acusado de maltratar, intimidar e manipular mulheres para seu próprio prazer, exigindo seu silêncio para proteger sua imagem pública. Ele teria liderado uma rede ilícita para proteger suas ações, contando pesadamente com a ajuda de seus associados, como sugerido na acusação.

Combs teria organizado regularmente gatherings de sexo de vários dias, que ele chamava de "Freak Offs", e recrutado mulheres e trabalhadores sexuais masculinos para esses eventos. Como chefe de uma organização criminosa, ele também teria se envolvido ou tentado atos como tráfico humano, trabalho forçado, prostituição, crimes relacionados a drogas, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça.

O advogado de Combs, Marc Agnifilo, declarou que seu cliente se declarará inocente perante a mídia. Combs foi preso na segunda-feira à noite (horário local), de acordo com um comunicado do escritório do procurador de Nova York. Sua prisão ocorreu em um hotel de Manhattan, de acordo com a CNN. Nas últimas seis meses, as autoridades realizaram buscas nas casas de Combs em Miami e Los Angeles devido a essas alegações.

O advogado de Combs caracterizou a acusação como injusta em um comunicado. Antes da acusação, Combs havia colaborado com as autoridades e viajado voluntariamente para Nova York, de acordo com Agnifilo. Ele descreveu seu cliente como um "homem inocente" ansioso para provar sua inocência no tribunal. Agnifilo também enfatizou o status de Combs como uma lenda da música, empresário e homem de família dedicado. Apesar de seus defeitos, ele não é um criminoso, segundo seu advogado.

Acusações adicionais contra Combs

Várias ações judiciais foram arquivadas contra Combs (conhecido por "Bad Boy for Life" e "I'll Be Missing You") desde o ano passado, acusando-o de estupro e abuso. Os cabeçalhos foram feitos em março quando as autoridades realizaram buscas nas casas de Combs em Los Angeles e Miami.

Em maio, a CNN lançou um vídeo mostrando uma suposta agressão de Combs contra sua então namorada, Cassie Ventura, em um hotel em 2016. Combs se desculpou publicamente depois.

Ventura processou Combs em 2023, alegando abuso sexual, estupro, intimidação e agressão violenta durante seu relacionamento prolongado. O processo não foi a julg

