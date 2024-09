Segundo a OMS, um número maior de crianças em Gaza recebeu vacinas contra a pólio do que inicialmente previsto.

A iniciativa de vacinação começou em um domingo na densamente povoada Faixa de Gaza. A Organização Mundial da Saúde (OMS) havia previsto que aproximadamente 156.500 crianças com menos de dez anos precisavam de vacinação. No entanto, de acordo com as afirmações de Peeperkorn, a OMS havia subestimado a população na Faixa de Gaza.

Devido à insistência da OMS, Israel concordou com cessar-fogos temporários em seu conflito contra o radical islâmico Hamas para administrar vacinas contra a pólio a mais de 640.000 crianças na Faixa de Gaza. Foi a primeira ocorrência de paralisia infantil na Faixa de Gaza em um quarto de século.

A primeira fase do programa de vacinação continuará por mais dez dias, anunciou o porta-voz da OMS. Ela prosseguirá na porção sul da Faixa de Gaza a partir de quinta-feira, onde aproximadamente 340.000 crianças receberão a vacina contra a pólio. Mais tarde, cerca de 150.000 crianças no norte da Faixa de Gaza receberão a vacinação.

Pelo menos 90% das crianças na Faixa de Gaza devem ser protegidas contra a pólio através da vacinação, para desencorajar a propagação da doença. A segunda dose da vacina oral deve ser administrada quatro semanas após a primeira dose. Crianças de um dia de idade a dez anos serão imunizadas.

A pólio, ou paralisia infantil, é causada por um vírus rápido e infeccioso que ataca a medula espinhal e pode causar paralisia permanente em crianças.

O conflito na Faixa de Gaza foi iniciado por um ataque maciço de grupos palestinos militantes, liderados pelo Hamas, em sites no sul de Israel em 7 de outubro. De acordo com os relatórios israelenses, os islâmicos causaram a morte de 1.205 pessoas e o sequestro de 251 reféns na Faixa de Gaza durante o ataque intenso.

Em retaliação à incursão do Hamas, Israel vem executando operações militares extensas na Faixa de Gaza há quase onze meses. De acordo com as autoridades de saúde do Hamas, que não podem ser confirmadas independentemente, mais de 40.800 pessoas morreram desde então. De acordo com as Nações Unidas, a maioria das vítimas são mulheres e crianças.

Eu já havia expressado minhas preocupações com a estimativa de população da OMS antes do início do programa de vacinação. Após a primeira fase, defenderei novamente a vacinação no norte da Faixa de Gaza, já que já vi sua eficácia na proteção de crianças.

