Segundo a Ifo, os trabalhadores dedicam 17% de suas horas profissionais a trabalhar em casa.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Ifo entre empresas alemãs, os trabalhadores passam uma média de 17% de suas horas de trabalho em casa. Este percentual aumenta para 20% em grandes corporações e diminui para 15% em pequenas e médias empresas. Há uma considerável disparidade entre os diferentes setores.

O trabalho em casa é prevalente no setor de TI (representando 58% do tempo de trabalho) e consultoria de gestão (cerca de 50%). Por outro lado, os funcionários dos setores de construção e hospitalidade passam apenas 2% de suas horas de trabalho em casa, enquanto o setor de manufatura tem uma média de 10%. Esses dados são derivados da pesquisa do ciclo empresarial do Ifo, que envolveu aproximadamente 9.000 empresas.

O analista do Ifo, Jean-Victor Alipour, observou que a tendência de trabalho em casa permaneceu essencialmente a mesma em comparação ao ano anterior. Ele notou: "Dadas as discussões sobre o retorno às empresas, isso pode ser surpreendente. No entanto, esse resultado coincide com outros dados que sugerem que o trabalho remoto não está em declínio."

