- Segmentos da Ponte Carola sucumbiram em Dresden.

Durante a noite, parte da Carolabridge em Dresden cedeu a uma queda no Elbe. Este incidente afetou a calçada e a ciclovia, além das trilhos do bonde, como revelou um representante do centro de situação de emergência pela manhã. O Corpo de Bombeiros de Dresden afirmou que o trecho afetado tem cerca de 100 metros de comprimento. Este incidente levou a uma vazamento significativo de água quente do final da ponte do lado da cidade velha.

A Autoridade de Transporte de Dresden manifestou que não havia nenhum bonde na ponte no momento do desabamento. Como resultado, nenhum passageiro ou veículo ficou ferido. Normalmente, as linhas 3 e 7 operam a cada hora, mesmo durante a noite nos dias úteis. A metade sul da ponte, que atravessa a rua Terrassenufer e uma parte do Elbe, é a área afetada. Muitos desvio estão atualmente em operação.

A Autoridade de Transporte de Dresden teve que implementar rotas alternativas para as linhas 3 e 7 devido ao desabamento, já que a metade sul da Carolabridge, incluindo a infraestrutura de transporte e telecomunicações, foi afetada. Esta interrupção no sistema de transporte e telecomunicações causou algum incômodo para os commuters na área.

