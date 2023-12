Sébastien Haller: O avançado do Ajax sobre a nacionalidade e a influência do treinador Erik ten Hag

Nascido num subúrbio do sul de Paris, filho de pai francês e mãe costa-marfinense, Haller tinha representado a França no Campeonato do Mundo de Sub-17 da FIFA em 2011.

Mas em novembro de 2020, antes das eliminatórias para a Taça das Nações Africanas de 2021, a Costa do Marfim bateu à porta.

Depois de não ter sido selecionado para a seleção principal de França, Haller decidiu jogar pela Costa do Marfim e diz que vestir o equipamento dos Elefantes é uma honra.

No entanto, depois da sua meteórica ascensão como goleador no Ajax nas duas últimas temporadas, alguns questionaram se ele não estaria arrependido da sua decisão.

Haller vai perder a oportunidade de jogar com jogadores como Karim Benzema e N'golo Kante pela França, mas Haller, de 27 anos, explicou que escolher o país a representar foi "uma decisão muito pessoal" e é "mais complicado do que parece".

"Penso que não se trata apenas do local onde nascemos, mas também do que sentimos... Claro que, para mim, ambos os países foram muito importantes para mim, para fazer parte da minha cultura. Por isso, pedir-me para escolher [apenas] um deles é simplesmente estúpido", disse Haller a Darren Lewis, da CNN Sport.

"Para mim, são os dois países, e é como se tivéssemos de escolher uma parte de nós... Também precisamos de perceber que se trata apenas de futebol, e eu estava numa altura da minha vida em que queria fazer uma escolha e a escolha da Costa do Marfim pareceu-me a mais apropriada", acrescentou o avançado.

Dilema internacional

Em setembro de 2020, apenas um mês antes da convocatória de Haller para a Costa do Marfim, o Congresso da FIFA desse ano votou a favor da alteração das regras de elegibilidade para as selecções nacionais.

Isto significava que os jogadores já não estavam vinculados a uma seleção nacional com base numa única participação nas camadas jovens e podiam mudar de seleção se fossem elegíveis.

O colega de equipa marfinense Wilfried Zaha - que cresceu em Inglaterra desde os quatro anos de idade e que representou a Inglaterra em dois jogos não competitivos em 2012 - também optou por representar os Elefantes na AFCON de 2017, depois de não ter jogado pelos Três Leões durante quatro anos.

Haller fez a sua estreia na Costa do Marfim num jogo de qualificação para a AFCON contra Madagáscar em novembro de 2020, marcando o golo da vitória por 2-1.

Durante o torneio nos Camarões, o avançado do Ajax juntou-se a Nicolas Pépé, do Arsenal, e a Ibrahim Sangaré, do PSV Eindhoven, como os melhores marcadores da Costa do Marfim.

No entanto, os Elefantes acabaram por ser eliminados pelo Egipto nos penáltis nos oitavos de final.

A equipa também falhou a qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar de 2022 ao perder por 1-0 com os Camarões, mas Haller acredita que o seu país, juntamente com outras nações africanas, está cada vez mais perto de ganhar um grande torneio.

"Em termos de qualidade dos jogadores, há muita qualidade, mas as condições são muito diferentes na Europa", afirmou Haller.

"A preparação para os jogos, as viagens, o campo, o hotel, os adeptos, o estádio. Tudo é diferente, por isso é preciso adaptar-se."

Encontrar o fundo da rede não tem sido um problema para Haller recentemente. Ele marcou 20 gols em 24 jogos pelo Ajax na liga e se tornou o jogador mais rápido a chegar a 11 gols na história da Liga dos Campeões.

É também o segundo melhor marcador da competição deste ano, tendo sido recentemente ultrapassado por Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

No entanto, a ascensão da sua proeza goleadora não aconteceu de um dia para o outro.

Retorno à forma

Haller chegou ao West Ham United, da Premier League, vindo do Eintracht Frankfurt por um valor recorde de 45 milhões de libras (59 milhões de dólares) em 2019, mas passou apenas duas temporadas com os Hammers.

Quando lhe perguntaram porque é que a sua passagem pelo West Ham não correu como planeado, Haller citou o timing errado, um estilo de jogo diferente e a forma física como as razões para a sua saída "frustrante" do clube.

Mas o reencontro com Erik ten Hag, ex-treinador do Utrecht, no Ajax, deu-lhe um novo fôlego.

"Ele é muito responsável pela minha ida para o Ajax porque, claro, conheço-o bem. Sei o que ele é capaz de fazer e como me quer utilizar", afirmou Haller.

"Sei que ele é muito bom em termos tácticos, que tem sempre uma boa visão dos adversários. Por isso, ele dá-nos as chaves para termos sucesso durante o jogo."

Depois de vencer os seis jogos da fase de grupos, o Ajax falhou por pouco os quartos de final da Liga dos Campeões, depois de perder por 1-0 com o Benfica na segunda mão dos oitavos de final, no início deste mês.

O sucesso de Ten Hag a nível nacional valeu-lhe uma entrevista formal com o Manchester United, na procura de um treinador permanente para o clube da Premier League.

Haller foi questionado se os jogadores do Ajax tentaram persuadir o treinador a ficar ou se compreendem a atração da Premier League.

"Claro que sim, penso que todos compreendemos. Penso que cabe ao treinador escolher o que quer, nós somos apenas os seus jogadores", disse Haller.

"Estou apenas grato pelo que ele fez comigo e espero que ele tome a melhor decisão para si mesmo."

"O Ten Hag é inteligente, conhece os seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos, por isso acho que está a tentar melhorar todos os dias.

"Mas sim, quero dizer que cada balneário é diferente, cada equipa é diferente. Por isso, é preciso agir de forma um pouco diferente, [dependendo] do balneário que se tem.

"Por isso, talvez as qualidades dele hoje possam ser fraquezas noutro lugar. Por isso, vamos ver, vamos ver como é que ele se porta."

