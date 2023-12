Sebastian Vettel diz que as alterações climáticas o fazem questionar o seu emprego na Fórmula 1

No "BBC Question Time", um programa de televisão que mistura políticos e celebridades, perguntaram ao alemão se a sua posição sobre o ambiente o tornava hipócrita, tendo em conta que fazia parte de um desporto "devorador de gás".

"É verdade, é verdade, e tens razão quando te ris", respondeu o pai de três filhos, de 34 anos. "Há perguntas que faço a mim próprio todos os dias e não sou um santo.

"Algumas coisas estão sob o meu controlo e outras não. É a minha paixão conduzir um carro, adoro-o e cada vez que entro no carro adoro-o.

Quando saio do carro, claro que também penso: "Será que isto é algo que devemos fazer, viajar pelo mundo, desperdiçando recursos?"

O piloto da Aston Martin vestiu uma t-shirt antes do Grande Prémio de Miami do passado fim de semana com o slogan "Miami 2060 - primeiro grande prémio debaixo de água - Act Now or Swim Later" (Miami 2060 - primeiro grande prémio debaixo de água - Aja agora ou nade mais tarde) para chamar a atenção para os efeitos das alterações climáticas.

Vettel também tem falado abertamente sobre o ambiente e as energias renováveis, bem como sobre os direitos humanos e as questões LGBTQ+.

Vettel afirmou que a Fórmula 1, que está a dar um grande impulso à sustentabilidade, também desempenha um papel social importante como entretenimento.

"Há coisas que faço porque sinto que as posso fazer melhor. Será que preciso de apanhar sempre um avião? Não, não quando posso ir de carro", acrescentou o piloto, que termina o contrato com a sua equipa no final do ano.

A Fórmula 1 tem como objetivo atingir uma pegada líquida de carbono zero até 2030, com combustíveis 100% sustentáveis a partir de 2026, quando for introduzido um novo motor.

Vettel também deu a sua opinião sobre o Brexit, a guerra na Ucrânia, a adesão da Finlândia à NATO, a dependência energética e o envolvimento do primeiro-ministro britânico Boris Johnson num escândalo de "partygate" por violação das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Fonte: edition.cnn.com