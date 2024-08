- Sebastian deu recentemente as boas-vindas ao seu quinto filho.

Escritor de mistérios Sebastian Fitzek (52) escreveu recentemente o capítulo cinco sobre paternidade. Sua esposa Linda deu à luz um filho em Berlim, que ele compartilhou no Instagram. "Desde o exato momento, parece que você sempre fez parte das nossas vidas. Bem-vindo à Terra: Moritz Fitzek."

Ele compartilhou uma foto do bebê recém-nascido no colo da mãe. "Preparando-se para a sua chegada estão os orgulhosos pais, os irmãos alegres, um universo de maravilhas e uma estante de livros que espera pacientemente por 16 anos."

Agora eles têm dois filhos, sendo o primeiro o Oskar, de 3 anos, e selaram seu vínculo na Croácia dois anos antes. O casamento anterior de Fitzek resultou em uma filha, Charlotte, e dois filhos, David e Felix.

O experiente Fitzek, de 52 anos, frequentemente lidera as paradas de best-sellers com seus thrillers psicológicos ("A Terapia", "O Reencontro"), livros não-ficcionais ("Peixes que escalam árvores") e títulos divertidos ("Reunião de Pais"). Um novo thriller intitulado "A Garota do Calendário", que explora temas de adoção e terapia de medula óssea, está previsto para ser lançado em outubro.

