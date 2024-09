Sean "Diddy" Combs experimentou uma escalada de acusações no último ano, resultando na sua apreensão.

Nos últimos 11 meses, o magnata da música Sean "Diddy" Combs foi atingido por acusações crescentes de má conduta e assédio sexual, resultando em 10 processos civis, uma investigação federal de tráfico humano e sua recente prisão e indiciamento.

As autoridades revelaram uma acusação de três contas contra Combs na terça-feira, acusando-o de operar uma "empresa criminal" através de seu império empresarial envolvida em tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro e décadas de abuso físico contra mulheres, entre outras acusações.

Combs se declarou inocente de cada acusação: conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte para prostituir-se. Uma condenação poderia resultar em uma sentença de prisão perpétua.

Várias testemunhas dos supostos atos ilícitos de Combs colaboraram com os investigadores, levando a buscas de alto perfil nas propriedades de Combs em Los Angeles e Miami em março, de acordo com as autoridades.

Além dos problemas legais, Combs também sofreu vários reveses pessoais e públicos em resposta às alegações, como a revogação de seu grau honorário da Universidade Howard e a chave simbólica da cidade de Nova York.

Abaixo está uma cronologia dos principais eventos e alegações contra Diddy nos últimos 12 meses.

16 de novembro de 2023: A ex-namorada de Combs, Cassandra “Cassie” Ventura, processou o artista por estupro, abuso físico e emocional, bem como tráfico sexual, tráfico humano, violência motivada pelo gênero, assédio sexual, discriminação de gênero e ambiente de trabalho hostil.

O processo afirmava que Combs e outros réus também infligiram anos de tortura emocional em Ventura e tentaram gerenciar todos os aspectos de sua vida privada. A queixa apresentada no tribunal federal de Nova York acusou Combs de agredir e bater em Ventura em um corredor de hotel em março de 2016, durante o qual ele supostamente jogou vasos de vidro nela.

A CNN publicou um vídeo de vigilância de hotel de 2016 mais cedo neste ano, mostrando Combs agarrando e batendo em Ventura e jogando um objeto nela no corredor.

17 de novembro de 2023: Combs e Ventura resolveram seu processo no dia seguinte ao seu arquivamento.both parties issued statements saying the matter was resolved amicably. Combs' attorney, Ben Brafman, stated that the settlement was not an admission of guilt.

23 de novembro de 2023: Duas mulheres adicionais acusaram Combs de assédio sexual em processos judiciais apresentados no Tribunal Supremo de Nova York, apenas horas antes do prazo do Adult Survivors Act do estado.

A primeira mulher, Joi Dickerson-Neal, apareceu em um videoclipe com Combs e afirmou em sua queixa que ele a drogou e a assediou sexualmente em 1991, quando era estudante da Universidade de Syracuse. Ela também acusou Combs de produzir e distribuir um vídeo da agressão, conhecido como "pornografia de vingança".

A segunda mulher, Liza Gardner, acusou Combs e o membro do grupo R&B Guy Aaron Hall de bateria e assédio sexual em 1990, quando tinha 16 anos. Gardner apresentou inicialmente a ação de forma anônima, mas depois a alterou para incluir seu nome e outras alegações.

Combs negou as alegações feitas contra ele por várias mulheres através de uma publicação no Instagram em dezembro de 2023, escrevendo: "Alegações repugnantes foram levantadas contra mim por indivíduos que buscam uma rápida compensação financeira. Quero deixar claro que não cometi nenhum dos atos deploráveis que estão sendo acusados. Defenderei meu nome, minha família e a verdade."

6 de dezembro de 2023: Uma mulher anônima, usando o pseudônimo "Jane Doe", arquivou uma ação judicial federal contra Combs e outros dois réus no distrito sul de Nova York, alegando tráfico sexual, estupro em grupo e outros atos ilícitos. Ela tinha 17 anos na época do suposto ataque em 2003.

A ação afirmava que Combs liderou um esquema de tráfico sexual envolvendo "coação por meio de drogas e álcool e transporte em um jato privado para a cidade de Nova York, onde foi estuprada em grupo pelos três réus individuais no estúdio de Combs".

Em sua publicação no Instagram de dezembro, Combs negou veementemente as crescentes acusações contra ele, afirmando que os acusadores estavam tentando "manchar meu caráter, destruir minha reputação e macular meu legado".

26 de fevereiro: Rodney "Lil Rod" Jones, ex-videografista e produtor musical de Combs, acusou Combs em uma ação judicial federal de conspiração, assédio sexual, tráfico sexual e "grooming".

Jones afirmou que Combs o obrigou a procurar e interagir com trabalhadoras sexuais e o ameaçou. Ele também afirmou que Combs serviu bebidas alcoólicas com drogas para convidados de festas. Ele afirmou possuir gravações de vídeo e áudio de Combs e sua equipe "engajados em atividades ilegais sérias", de acordo com uma queixa apresentada no tribunal federal de Nova York.

O advogado de Combs, Shawn Holley, descartou as alegações, chamando-as de "totalmente fabricadas". Ela também afirmou que eles tinham "provas esmagadoras e inquestionáveis" de que as alegações de Jones eram falsas.

25 de março: Equipes de agentes federais heavily armed executaram buscas de alto perfil nas residências de Combs em Los Angeles e na área de Miami, usando veículos blindados e equipamento tático.

As investigações foram conduzidas pela Homeland Security Investigations como parte de uma investigação em andamento de tráfico humano, como relatado pela CNN na época.

26 de março: Aaron Dyer, que anteriormente representava Combs, questionou as buscas nas residências do produtor, afirmando que foi um uso excessivo de força militar.

4 de abril: Combs se torna réu em uma ação judicial apresentada contra seu filho, Christian Combs, em Los Angeles. A queixa, apresentada por Grace O’Marcaigh, uma ex-membro da tripulação de um iate, alega que Christian Combs a assediou sexualmente em dezembro de 2022 enquanto ela trabalhava em um barco alugado pela família Combs.

Embora Diddy não esteja implicado nas acusações de assédio sexual, ele é incluído nas reivindicações de responsabilidade e acusações de cumplicidade.

Em relação à ação judicial, Dyer afirmou que ela contém "mentiras fabricadas e fatos irrelevantes", e eles tentariam "rejeitar essa reclamação infundada".

17 de maio: A CNN divulga filmagens de hotel de 2016 que mostram Combs agredindo fisicamente Ventura. Esta revelação contraria as negações passadas de Combs sobre as alegações de agressão de Ventura.

O vídeo, gravado no agora fechado InterContinental Hotel em Century City, Los Angeles, mostra Combs perseguindo Ventura por um corredor enquanto enrolado em uma toalha. Ele agarra Ventura pelo pescoço, a força ao chão e chuta ela, como o vídeo revela. O footage também contém imagens de Combs arrastando Ventura pelo chão e jogando um objeto nela.

Ventura optou por não comentar o vídeo após seu acordo com Combs.

Wigdor, advogado de Ventura, disse à CNN: "O vídeo emocionalmente perturbador só serviu para destacar o comportamento perturbador e manipulador de Sr. Combs. As palavras são insuficientes para expressar a coragem e a determinação que foi necessária para a Sra. Ventura revelar isso".

19 de maio: Combs se desculpa por agredir Ventura nas filmagens recém-divulgadas pela CNN. Em um vídeo de desculpas, o produtor reconhece seu "comportamento inaceitável" e assume "total responsabilidade" pelas ações mostradas nas filmagens de vigilância.

"Eu estava envergonhado então, e estou envergonhado agora", acrescentou. "Procurei ajuda profissional. Comecei a ir à terapia, reabilitação, e pedi a Deus misericórdia e graça. Eu verdadeiramente me desculpo".

O vídeo de desculpas foi removido da conta do Instagram de Combs.

No mesmo dia, a advogada de Ventura, Meredith Firetog, afirmou que as desculpas de Combs eram "mais sobre ele do que aqueles que ele prejudicou".

"Quando várias mulheres vieram a público para acusá-lo, ele negou tudo, sugerindo que suas vítimas estavam buscando ganho financeiro. O fato de ele ter se sentido compelido a se desculpar apenas após suas negações repetidas terem sido provadas falsas demonstra sua desesperação, e ninguém será enganado por suas palavras insinceras", acrescentou Firetog.

21 de maio: Crystal McKinney, uma ex-modelo e vencedora do MTV, entra com uma ação judicial federal acusando Diddy de drogar e assediar sexualmente ela após um evento da Semana da Moda Masculina em Nova York. Ela tinha 22 anos na época.

A CNN não recebeu comentários dos advogados de Combs em resposta à ação judicial.

23 de maio: April Lampros, que conheceu Diddy em 1994 durante seus estudos na Fashion Institute of Technology em Nova York, entra com uma ação judicial no Tribunal Supremo de Nova York contra Diddy. A ação judicial acusa Combs de assédio sexual, bateria, agressão, negligência na infligir distúrbios emocionais e violação da lei de proteção às vítimas de violência motivada pelo gênero.

Lampros afirmou que Combs a assediou sexualmente em quatro ocasiões, desde meados da década de 1990 até o início dos anos 2000.

A CNN não recebeu resposta dos advogados de Combs sobre a ação judicial.

29 de maio: A CNN relata que os investigadores federais estão se preparando para apresentar as acusadoras de Combs a um grande júri, de acordo com duas fontes familiarizadas com a investigação. Este desenvolvimento pode sinalizar uma escalada significativa da investigação do governo em Combs.

As fontes informaram à CNN que a maioria das pessoas que haviam entrado com ações judiciais contra Combs já havia sido entrevistada pelos investigadores federais. Além disso, algumas das pessoas envolvidas estavam oferecendo evidências para ajudar os investigadores.

Um representante das Investigações de Segurança Interna recusou-se a comentar a existência de um grande júri na época, mas confirmou que a investigação ainda estava em andamento.

10 de junho: Combs renuncia simbolicamente à chave da cidade de Nova York após receber uma carta do prefeito Eric Adams, expressando seu descontentamento com o vídeo que mostra Combs agredindo fisicamente Ventura.

7 de junho: O conselho de curadores da Howard University revoga de forma unânime o grau honorário concedido a Combs em 2014, afirmando que ele não merece mais a maior honra da instituição. A universidade também devolveu a doação de US$ 1 milhão de Combs e cancelou um acordo de doação de US$ 1 milhão com a Fundação Sean Combs.

3 de julho: Adria English, uma ex-atriz de filmes para adultos, acusa Combs de tráfico sexual e assédio sexual em uma ação judicial federal apresentada em Nova York. A ação judicial alega que Combs e outros réus usaram English como "brinquedo sexual para o prazer e ganho financeiro de outros" durante festas em várias das casas do produtor.

O processo também alega que Combs empurrou English para participar da prostituição e do comércio sexual entre 2006 e 2009.

Independentemente do número de ações judiciais apresentadas contra ele, o advogado de Combs, Jonathan Davis, argumentou que ele nunca participou de assédio sexual ou tráfico sexual em resposta à ação judicial.

11 de setembro: A cantora Dawn Richard, ex-integrante do Danity Kane, apresenta uma ação judicial acusando Combs de assédio sexual, assédio sexual e prisão ilegal, entre outras acusações. Ela também relatou ter testemunhado Combs agredir brutalmente Ventura enquanto eles estavam juntos nos anos 2000.

Erica Wolff, advogada de Combs, desmentiu as alegações em um comunicado à CNN e afirmou que Richard tinha motivações financeiras. "É lamentável que Ms. Richard tenha abandonado uma amizade de 20 anos em uma tentativa de obter dinheiro dele", disse o comunicado, em parte. "Mr. Combs está confiante na verdade e espera prová-la no tribunal."

16 de setembro: Combs foi preso em Nova York após um grande júri votar pela acusação dele por conspiração de racketeering, tráfico sexual e transporte para prostituir-se.

De acordo com seu advogado, Combs havia se mudado para Nova York alguns dias antes da prisão, em antecipação às acusações, e negociações para sua rendição estavam em andamento.

17 de setembro: Uma acusação abrangente contra Combs foi tornada pública, revelando as três acusações contra ele e acusando o magnata da música de criar uma "empresa criminal" cujos membros e associados se envolveram em vários crimes, incluindo tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça.

Os promotores alegaram que Combs havia perpetuado décadas de abuso e coerção contra mulheres e outros em seu círculo para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações. Além de alegações de abuso físico contra mulheres, os promotores acusaram Combs de orquestrar performances de sexo prolongadas e alimentadas por drogas chamadas "Freak Offs" entre vítimas e trabalhadores do sexo.

Combs se declarou inocente no tribunal horas após a acusação ser desclassificada. Foi negado o pedido de fiança, e um juiz decidiu que ele permaneceria na custódia durante o julgamento, uma decisão que os advogados de Combs prometeram desafiar.

18 de setembro: Combs é esperado para aparecer no tribunal.

Nicki Brown, John Miller, Eric Levenson, Alli Rosenbloom, Kristina Sgueglia, Lisa Respers France e Sandra Gonzalez contribuíram para esta reportagem da CNN.

Em meio aos problemas legais e pessoais crescentes, Sean "Diddy" Combs também enfrentou a revogação de seu grau honorário e chave simbólica da cidade de Nova York devido às alegações contra ele.

À medida que as investigações sobre a suposta conduta inadequada de Combs continuavam, diversas testemunhas colaboraram com as autoridades, levando a buscas em alto nível em suas propriedades em Los Angeles e Miami em março.

Leia também: