Se precisa de um mapa dos lugares para evitar o choro dos bebés, o problema é seu

Não aceitava a chupeta nem o biberão. Não reagia a ser embalada, cantada ou lida. Só chorava. E chorava e chorava.

Eu estava perturbada e queria acalmá-la. Queria confortá-la, mas, acima de tudo, queria que ela parasse, porque pensava que estava a incomodar todos os passageiros à nossa volta.

Passados alguns minutos, a mulher sentada à nossa frente virou-se e ordenou com severidade: "Tenho cinco netos. Tem de levar essa bebé a passear. Ponha-a a andar!" A minha mulher levantou-se e levou-a a passear, para cima e para baixo no corredor e, passados alguns minutos, a nossa filha acalmou e acabou por adormecer nos seus braços.

A avó ajudou-nos

A ordem do passageiro da fila da frente, na altura, pareceu-nos dura, mas nunca a esquecemos. Apreciámos muito os conselhos valiosos para os pais e o espírito, creio eu, que os gerou.

Aquela avó sabia que é difícil ter um bebé a chorar num avião, ser o passageiro que todos estão a julgar. A avó provavelmente estava aborrecida, mas foi construtiva e acabou por nos fazer - e a todos à nossa volta - um favor.

Muitos viajantes poderiam aprender com essa avó uma lição sobre empatia e construção de comunidade.

E as companhias aéreas também.

Ferramenta de seleção de lugares da Japan Airlines

Em 26 de setembro, a Japan Airlines anunciou uma nova ferramenta de reserva, presumivelmente destinada a viajantes que querem evitar o choro de bebés nos voos.

"Os passageiros que viajem com crianças entre os 8 dias e os 2 anos de idade e que seleccionem os seus lugares no sítio Web da JAL terão um ícone de criança nos seus lugares no ecrã de seleção de lugares", lê-se no sítio Web da companhia aérea.

Muitos viajantes aplaudiram o anúncio, com um utilizador do Twitter a dizer: "Mas porquê, estou SEMPRE ansioso por ver crianças agitadas e aos gritos em voos longos, as melhores ainda conseguem dar pontapés nas costas do meu assento enquanto os pais as ignoram e a minha paciência.

Outro aplaudiu: "Sistema muito útil! Detesto voar com crianças pequenas a bordo, choram sempre o mais alto que podem. Estou literalmente [sic] disposta a pagar mais para viajar sem crianças a bordo".

Uma regra da companhia aérea que promove a divisão

Mas a política é problemática por uma série de razões.

Vivemos num mundo em que quem tem meios económicos pode separar-se de quem lhe causa desconforto.

Que tal uma ferramenta que me permita evitar racistas, homofóbicos, faladores barulhentos, pessoas que se excedem no carrinho das bebidas, ressonadores, pessoas com bexiga pequena ou flatulência, pessoas que cortam as unhas a bordo? Manipuladores? Espalhadores de homens? E o passageiro adulto indisciplinado?

Se eu tiver de me sentar ao seu lado (ver categorias acima), talvez tenha de se sentar ao meu lado. Parte do facto de viver num mundo diversificado significa que nem sempre se consegue o que se quer - esta é uma lição que os pais tentam ensinar aos filhos, mas muitos adultos também precisam de um curso de reciclagem.

Uma política que permite que os viajantes evitem sentar-se perto de bebés coloca os pais e as pessoas que não têm filhos uns contra os outros, coloca uma cunha entre as pessoas que gostam de brincar às escondidas com um bebé e as que se sentem reticentes em relação às crianças.

Sim, os bebés que choram são irritantes

Eu percebo que os bebés que choram são irritantes.

Também são irritantes para os pais e a maior parte dos pais que conheço sentem-se embaraçados e contrariados quando têm uma criança a chorar ou a fazer birra a bordo. A maior parte dos pais que conheço não quer perturbar a paz de alguém se o puderem evitar e farão tudo para que os choros parem.

Mas, por vezes, não é possível. E parte de viver em sociedade com os outros é aceitar as coisas que são irritantes. Com o mundo tão polarizado neste momento, será que precisamos mesmo que as companhias aéreas encorajem os viajantes a serem mais egoístas, menos comunitários e menos empáticos para com os outros?

Os pais nem sempre podem controlar o comportamento dos seus filhos. Sim, há pais que são preguiçosos ou demasiado permissivos. Mas, por vezes, as crianças choram e nem sempre é possível fazê-las parar num instante. E esta não é uma razão para não viajar com crianças.

Viajar é bom e saudável tanto para adultos como para crianças. É uma parte integrante da formação de todos nós, cidadãos do mundo mais instruídos. Faz parte da forma como os ensinamos a ser tolerantes com pessoas diferentes de nós e que os costumes são diferentes em todo o mundo.

Para além das viagens de lazer, por vezes é necessário levar um bebé num avião. Os familiares adoecem e é preciso visitá-los, ou alguém se vai formar e é preciso festejar. E, por vezes, as crianças choram por boas razões: mudanças de pressão atmosférica, turbulência, ajustes de fuso horário, atrasos de voos e condições médicas, para citar algumas.

Não nos faça sentir mal

Fazer com que os pais se sintam mal por viajarem com crianças que nem sempre se comportam de forma perfeita e tranquila não é apenas ineficaz. É indelicado.

Também é frequentemente sexista. A humilhação dos pais traduz-se, na maior parte das vezes, na humilhação das mães. É claro que é da responsabilidade dos pais cuidar dos filhos durante os voos, e muitos deles fazem-no, mas as mães continuam a ter um peso maior nos cuidados com os filhos, e isso provavelmente estende-se ao tempo passado nos aviões.

Não é preciso ouvir com muita atenção nem durante muito tempo para ouvir alguém julgar a educação de uma mãe. Trabalhamos demasiado fora de casa. Não trabalhamos fora de casa, por isso devemos ser preguiçosas. Não prestamos atenção suficiente aos nossos filhos. Damos muita importância à vida dos nossos filhos. E assim por diante.

Por isso, quando ouço o choro de um bebé num avião, posso sentir-me irritada, especialmente se estiver cansada ou stressada, mas tento não ser mais uma pessoa a julgar a mulher que não consegue manter o filho quieto num espaço apertado. Tento imaginar que ela está a fazer o melhor que pode.

Também sei que o filho dela vai provavelmente ultrapassar a situação, tal como os meus filhos (agora com 10 e 12 anos). É uma doença temporária. Gostava de poder dizer o mesmo dos adultos que se portam mal nos aviões.

Fonte: edition.cnn.com