Se os seus filhos estão se preparando para a vida universitária, veja 5 estratégias para supervisionar o seu bem-estar emocional.

(CNN) — Os estudantes universitários carregam um peso adicional enquanto iniciam sua jornada acadêmica neste outono; não são apenas os materiais escolares típicos que eles carregam. Muitos pais e mães podem estar preocupados com o bem-estar de seus filhos.

Além de lidar com as pressões caseiras habituais, com a carga de trabalho do ensino médio e a competição para garantir a admissão à universidade, os estudantes passaram anos navegando pelas pressões das redes sociais, lidando com as ansiedades ambientais sobre a mudança climática, praticando procedimentos de emergência em caso de tiroteios em escolas e, mais recentemente, enfrentando protestos divisivos sobre o conflito Palestina-Israel, conhecido como a Guerra de Gaza.

Além disso, os estudantes sofreram prejuízos significativos em nível pessoal, emocional, educacional, familiar e financeiro devido à pandemia de COVID-19.

Consequentemente, especialistas em saúde mental declararam uma emergência nacional na saúde mental dos jovens em 2021. Embora tenha havido alguma melhora desde então, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, a situação ainda está longe do ideal.

Em uma entrevista recente no podcast Chasing Life da CNN, a psicóloga Dra. Nance Roy explicou ao correspondente médico-chefe Dr. Sanjay Gupta as condições desafiadoras enfrentadas pelos estudantes.

Roy é a chefe de operações clínicas da Fundação JED, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao bem-estar emocional de adolescentes e jovens adultos, e professora adjunta de clínica na Universidade de Yale, no departamento de psiquiatria.

Roy explicou que os jovens estão crescendo em um mundo que os expõe a fatores ambientais assustadores, como tiroteios em escolas, crimes de ódio, polarização política, incerteza financeira e guerras.

"Eles ainda não experimentaram um período de estabilidade dentro do qual possam resolver os conflitos com os quais estão lutando atualmente e os desafios que enfrentam. Esta é a realidade deles todos os dias", observou Roy.

No entanto, Roy não perdeu a esperança. "Muitas pessoas estão falando sobre uma emergência de saúde mental entre os jovens agora. Gostaria de reframar isso. ... 'Emergência' é uma palavra difícil porque sugere que não há esperança, e ainda assim há", disse ela.

O principal obstáculo enfrentado pelos estudantes, de acordo com Roy, é também o principal desafio da sociedade.

"Vemos a solidão sendo o maior problema para os calouros. Quando se pensa nisso, faz sentido, certo? Eles estão se mudando para longe de seus refúgios seguros, deixando para trás suas famílias, amigos e conexões", disse Roy. Ela observou que estabelecer relacionamentos significativos leva tempo. "Eles precisam aprender a navegar sozinhos pela primeira vez. Eles têm que estabelecer seu próprio senso de rotina e estrutura. As coisas não são configuradas como geralmente são no ensino médio, quando os estudantes moram em casa", acrescentou, reconhecendo que algumas escolas se destacam ao fornecer oportunidades para que os estudantes interajam em um ambiente natural e não estruturado.

Quanto à recuperação da pandemia, Roy destacou que as pessoas geralmente não voltam instantaneamente ao normal após o fim de um evento catastrófico. "Leva anos para as pessoas lidarem com ... o trauma que eles experimentaram, a destruição. Então, a pandemia não é diferente.only because the pandemic is 'over,' as we say, doesn't mean everyone is back to normal", disse ela. "Precisamos permitir que as pessoas, especialmente os jovens, se recuperem, para poderem reaprender habilidades que ficaram enferrujadas, para se reengajarem no mundo", observou Roy. "Trabalhamos com escolas para lembrá-las de estar cientes dos problemas com os quais os estudantes estão lidando e para ajudá-los a navegar, em vez de descartá-los".

Como os estudantes (e seus "estressados" pais) podem fazer a transição para a universidade enquanto mantêm uma boa saúde mental? Roy oferece estas cinco dicas para as famílias:

Antecipe emoções mistas

O retorno ou a transição para a universidade pode evocar sentimentos de ambos, excitação e ansiedade. Roy sugeriu que estabelecer uma rotina que inclua tanto tempo de estudo quanto de relaxamento e interação social pode ajudar na adaptação. "Tente se colocar lá fora - talvez isso signifique ingressar em um clube, uma fraternidade ou organização de voluntários", disse ela. Deve-se ter paciência consigo mesmo se a adaptação levar mais tempo do que o esperado.

Reconheça que as relações evoluem

As relações com membros da família e amigos costumam ser alteradas durante a universidade. "Leva tempo e paciência para se adaptar a novas fronteiras e dinâmicas relacionais", disse Roy. "Os estudantes gradualmente se tornarão mais autônomos enquanto os pais fornecerão apoio das arquibancadas".

Ao mesmo tempo, é crucial que os pais permaneçam disponíveis e que os estudantes reconheçam que está tudo bem pedir ajuda quando precisarem.

Acredite em si mesmo

A adaptação a novos ambientes de vida, sociais ou acadêmicos pode ser difícil, mas nem sempre é motivo para assistência profissional. "O que muitas vezes é necessário é um sistema de apoio empático e compreensivo e tempo para navegar as altas e baixas da vida universitária", disse Roy.

Ao equilibrar as ansiedades parentais com as realidades dos estudantes, os pais devem tentar diferenciar entre suas preocupações e a realidade de seus filhos. Abordar conversas com compreensão e empatia ajudará os jovens a se sentirem ouvidos e apoiados.

"Cuidar de si mesmo não acontece sozinho", apontou Roy. "Você precisa garantir que está dormindo o suficiente, comendo direito, fazendo exercícios e praticando mindfulness, além de se divertir. Tudo isso ajudará você a lidar melhor com os obstáculos da vida", disse ela. Ela explicou que pode ser difícil para qualquer pessoa estabelecer a autocuidado como uma rotina, especialmente quando se está lutando para se adaptar a novas circunstâncias. Roy sugeriu passar algum tempo para descobrir o que a autocuidado significa para você pessoalmente e criar um plano para alcançar esses objetivos.

Conheça as instalações do seu campus

Descubra quais sistemas de apoio estão disponíveis em seu campus, como auxílio financeiro, assistência acadêmica, serviços de acessibilidade, instalações de saúde e serviços de aconselhamento, recomendou Roy.

Se você tiver qualquer problema de saúde física ou mental pré-existente, é fundamental entrar em contato com o escritório de saúde ou aconselhamento antecipadamente para estabelecer um plano de cuidados, seja na campus ou fora dela. "Dessa forma, você terá todos os recursos de que precisa antes que a pressão acadêmica comece", ela explicou. "Lembre-se, esses serviços estão aí para ajudar ou aconselhar se você precisar. Eles podem verdadeiramente enriquecer sua experiência universitária", ela acrescentou.

Se você precisar de assistência extra fora da campus, Roy sugeriu verificar o hub Set to Go do JED, que oferece recursos para estudantes e seus pais ou cuidadores para ajudá-los a navegar na transição para a faculdade.

"Não hesite em pedir ajuda se precisar", ela enfatizou.

A CNN Audio, Jesse Remedios teve participação nessa reportagem.

