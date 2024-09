Se estão a pensar se os GLP-1 podem estar a afectar as vossas emoções, os especialistas sugerem que estes elementos potenciais podem estar envolvidos.

Alguns indivíduos que utilizam injeções de semaglutide e tirzepatide, comercializadas como Wegovy e Mounjaro para emagrecimento, têm expressado preocupações sobre sentimentos aumentados de ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. Isso levou a uma investigação pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) neste ano.

Ambos, semaglutide e tirzepatide, são classificados como agonistas do receptor GLP-1 ou GLP-1 RAs. Originalmente utilizados para gerenciar diabetes tipo 2 (como Ozempic e Mounjaro), esses medicamentos estão ganhando popularidade para fins de emagrecimento.

Um estudo publicado em 3 de setembro na revista JAMA Internal Medicine revelou não haver diferença significativa nas pontuações de saúde mental entre os usuários de semaglutide e não usuários, de acordo com o autor principal do estudo, Dr. Thomas Wadden, especialista em tratamento da obesidade e professor de psicologia e psiquiatria na Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia. No entanto, a investigação da FDA não descobriu nenhuma evidência indicando um aumento do risco de pensamentos suicidas.

A relação entre esses medicamentos e a saúde mental é complexa, com vários fatores envolvidos, enfatizou Dr. Davide Arillotta, médico residente no departamento de ciências neuro, psicologia, pesquisa de drogas e saúde infantil da Universidade de Florença, na Itália. Arillotta não estava envolvido no estudo de setembro.

Se você observar uma mudança no seu humor durante o uso de medicamentos GLP-1, várias possibilidades podem estar em jogo.

Efeitos antidepressivos

Os medicamentos GLP-1 podem aliviar alguns sintomas de ansiedade ou depressão em alguns indivíduos, de acordo com Dr. Arillotta. Os receptores GLP-1 existem em várias partes do cérebro, intestino e pâncreas, que estão envolvidos na regulação do humor. Esses receptores podem influenciar a liberação e a atividade de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que são essenciais para o bem-estar emocional. Portanto, os agonistas do receptor GLP-1 (RAs) são considerados ter efeitos antidepressivos. A dopamina e a serotonina são bem conhecidas por elevar o humor e são comumente chamadas de "hormônios do bem-estar".

Pesquisadores sugerem que, uma vez que a diabetes tipo 2 e a depressão às vezes compartilham causas subjacentes, os medicamentos GLP-1 que são potencialmente eficazes na gestão dos sintomas da diabetes também podem melhorar os resultados de saúde mental, de acordo com Dr. Peter Ueda, assistente professor e médico residente em endocrinologia no Instituto Karolinska e no Centro de Diabetes em Estocolmo, na Suécia. Ueda não estava envolvido no estudo de Wadden, mas coautoria um estudo de setembro sobre drogas GLP-1 e sua associação com o risco de suicidialidade.

Glicemia

Os sentimentos de oscilação de humor durante o uso de medicamentos GLP-1 podem ser devido à ingestão de alimentos e bebidas, sugeriu Dr. Amira Guirguis, professora de farmácia e diretora do programa de MPharm na Universidade de Swansea, no País de Gales.

Esses medicamentos ajudam a regular a glicemia, o que pode ter impacto no humor. Flutuações extremas na glicemia podem afetar negativamente o humor, e indivíduos com baixa glicemia (hipoglicemia) podem sentir irritabilidade ou ansiedade. Altas e baixas frequentes relacionadas à ingestão de alimentos também podem desencadear humores negativos, como sugeriu Tara Schmidt, nutricionista sênior do Centro Médico Mayo.

Schmidt e Guirguis não estavam envolvidos no estudo de Wadden, mas Guirguis e Arillotta já pesquisaram o tema de medicamentos GLP-1 e saúde mental com Dr. Giuseppe Floresta, assistente professor do departamento de ciências de drogas e saúde da Universidade de Catania, na Itália, e Dr. Fabrizio Schifano, professor de farmacologia clínica e terapêutica na Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido.

Além de modificar o controle da glicemia, esses medicamentos também podem reduzir os níveis de fome. Se a supressão da fome resultar em falta de nutrientes essenciais, isso pode afetar negativamente a saúde e o bem-estar, explicou Wadden.

"Estar desnutrido pode contribuir para o humor baixo", afirmou Schmidt. "Isso provavelmente afetará alguém em um GLP-1 que não está alcançando suas necessidades calóricas e nutricionais devido aos efeitos colaterais ou à falta de fome."

Rotina interrompida

Muitos indivíduos esperam ter uma felicidade melhorada, uma maior conexão e uma confiança aumentada após mudanças no tamanho ou forma do corpo, mas podem perceber que as mudanças no estilo de vida que acompanham são desafiadoras.

Enquanto o emagrecimento medicamente assistido pode aumentar a confiança de algumas pessoas, pode piorar os sintomas de transtorno dismórfico corporal em outras, resultando em aumento da ansiedade, depressão e pensamentos suicidas, de acordo com Dr. Amira Guirguis, professora de farmácia e diretora do programa de MPharm na Universidade de Swansea, no País de Gales.

O transtorno dismórfico corporal, ou dismorfia corporal, é caracterizado por uma preoc

Não foram encontradas evidências concretas que suportem a afirmação de que medicamentos GLP-1 aumentam a ansiedade em indivíduos sem preocupações prévias de saúde mental, afirmou Wadden. A vida está cheia de desafios, disse ele.

"Em qualquer momento, alguém está passando por estresse", afirmou Wadden. "Eles podem estar lidando com a perda de um ente querido, podem ter perdido o emprego ou podem desenvolver depressão. No entanto, isso parece ser igualmente prevalente entre aqueles que estão tomando os medicamentos em comparação com aqueles que estão tomando um placebo, como mostrado no meu estudo de setembro", afirmou Wadden, se referindo ao estudo.

Protegendo seu estado emocional

À medida que um medicamento para emagrecimento reduz sua fome, pode ser benéfico adotar uma abordagem planejada para satisfazer suas necessidades calóricas, nutricionais e de hidratação, sugeriu Schmidt.

"Trate isso como uma rotina", disse ela. "Eu vou ter algo para o café da manhã até às 9h, e quatro horas depois, se eu não tiver comido nada, vou comer alguma coisa."

Seus níveis de glicose no sangue flutuarão ao longo do dia, mas para mantê-los dentro de uma faixa saudável, Schmidt recomenda "consumir refeições bem equilibradas, evitar alimentos e bebidas ultraprocessados com alto teor de açúcar e comer refeições em intervalos regulares".

Exercício regular e garantir um sono adequado também podem protegê-lo dos potenciais efeitos negativos dos medicamentos, afirmou Wadden.

Para indivíduos que lidam com depressão grave e ideação suicida, é crucial monitorar de perto as mudanças de humor ao iniciar qualquer medicamento, incluindo drogas GLP-1, de acordo com Ueda.

Antes de começar os medicamentos, aqueles com histórico de transtorno depressivo maior, transtorno bipolar ou transtorno de estresse pós-traumático devem compartilhar essa informação com seu médico, acrescentou Wadden.

Mesmo aqueles sem esse histórico devem manter uma comunicação regular com sua equipe de saúde, afirmou Wadden. Mencione qualquer mudança de humor ao seu profissional, independentemente de quão leve ela possa parecer.

"Não vá sozinho", disse Wadden. "As redes sociais podem ser uma fonte valiosa de apoio e sabedoria, mas também é importante consultar regularmente profissionais de saúde."

A investigação da FDA não descobriu nenhuma evidência sugerindo um aumento do risco de pensamentos suicidas devido ao uso de medicamentos GLP-1 para emagrecimento. Medicamentos GLP-1, como agonistas do receptor GLP-1, podem aliviar alguns sintomas de ansiedade ou depressão em alguns indivíduos devido à sua influência em neurotransmissores como dopamina e serotonina.

Leia também: