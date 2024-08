- Se a Ucrânia fechar seu último gasoduto, os preços do gás natural podem aumentar?

Terror eterno: Os gasodutos da Rússia param de funcionar. A Alemanha tornou-se independente desta fonte. No entanto, a Áustria, a Hungria e a Eslováquia continuam dependentes do gás russo através do gasoduto. Esta dependência está prestes a acabar. Volodymyr Zelenskyy, o presidente ucraniano, anunciou que o contrato de cinco anos para o uso do gasoduto ucraniano não será renovado e expirará em dezembro. A Rússia retaliou com ameaças. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, ameaçou os consumidores europeus com um aumento significativo nos preços do gás. No entanto, há dúvidas consideráveis sobre isso.

Preços do gás disparam devido ao conflito na Ucrânia

O conflito na Ucrânia levou a um aumento dramático nos preços do gás. Os novos clientes particulares na Alemanha foram obrigados a pagar até 40 centavos por quilowatt-hora aos fornecedores de gás após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. No entanto, os preços caíram abaixo de dez centavos desde então. O tempo ameno e uma economia fraco, que reduziu a demanda por energia, também tiveram um papel. O mais importante é que os importações de gás natural liquefeito e suprimentos da Holanda e da Noruega preencheram a lacuna.

Não é surpreendente que a Ucrânia esteja permitindo que o único gasoduto restante expire. O país tem estado a tentar apresentar-se como confiável recentemente, mas não tem intenção de continuar a apoiar o negócio energético da Rússia. A Ucrânia aceita a perda de taxas de trânsito de gás, que valeram 1,4 bilhões de euros em 2022, segundo o banco central.

Danos de guerra poderiam aumentar os preços

Os últimos clientes europeus do gás do gasoduto russo estão reduzindo sua dependência. Por exemplo, na Áustria, 98% das importações de gás vinham da Rússia no final de 2023, mas essa participação caiu para 83% em junho deste ano. O gás natural liquefeito está abundante e disponível a preços justos no mercado global. As discussões também estão em andamento sobre os suprimentos de gás da Azerbaijão, que teriam que passar pelo território russo. Além disso, a Rússia continua a fornecer grandes quantidades de gás natural liquefeito à União Europeia apesar de todas as sanções. Segundo os dados do CREA, forneceu um impressionante 3,6 bilhões de euros durante o primeiro semestre de 2024 apenas. A Hungria obtém grande parte do seu gás da Rússia através de um gasoduto que passa pelo Mar Negro até a Turquia.

Os aumentos de preços são esperados se o gasoduto for danificado devido à guerra. Isso pode acontecer a qualquer momento, já que o hub de gás russo de Sudzha fica exatamente na região fronteiriça onde as tropas ucranianas avançaram. O offensive causou o preço do gás na bolsa de valores holandesa TTF a subir para quase 40 euros por megawatt-hora no início de agosto, o nível mais alto desde o início do ano. Ele diminuiu ligeiramente desde então. Especialistas mencionados pelo "Handelsblatt" foram menos alarmistas do que o Kremlin. Um especialista afirmou: "No caso de uma interrupção abrupta do trânsito ucraniano, o preço do gás poderia subir para 45 euros por megawatt-hora e permanecer nesse nível por várias semanas até que todos os países tenham convencido-se de que podem obter gás de fontes alternativas."

O fim do contrato do gasoduto ucraniano está contribuindo para a explosão de preços para os consumidores de gás europeus, como avisaram os oficiais russos. Apesar das ameaças do Kremlin, os países europeus como a Áustria e a Hungria têm estado ativamente a reduzir sua dependência das importações de gás russo, deixando-os vulneráveis a quaisquer potenciais interrupções ou aumentos de preços.

Leia também: