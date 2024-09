- Scoop, conhecido como Fatman, sofreu um colapso no palco e morreu.

Fatman Scoop, conhecido como Isaac Freeman III, passou por uma tragédia, como relatado por veículos como o "TMZ". O músico de 53 anos desmaiou durante uma apresentação na sexta-feira à noite. O gerente de turnê dele compartilhou uma mensagem emocionada, expressando sua gratidão pelas experiências compartilhadas e dizendo "Você me levou pelo mundo e me fez performar ao seu lado em alguns dos palcos mais renomados do mundo, as lições que você me ensinou verdadeiramente me moldaram no homem que eu sou hoje. Obrigado, você será sempre lembrado com carinho."

Visitas ao Hospital de Fatman Scoop

De acordo com o "TMZ", Fatman Scoop, natural de Nova York, passou por um incidente recente. Ele precisou de reanimação e foi levado a um hospital. O ocorrido teria acontecido no Town Center Park, em Hamden, Connecticut, na sexta-feira à noite. O músico perdeu a consciência e caiu no palco. O "TMZ" confirmou uma emergência médica por volta das 20h30.

Fatman Scoop fez colaborações notáveis com figuras importantes da indústria do hip-hop, incluindo Missy Elliott e Mariah Carey.

A emergência médica que Fatman Scoop passou no palco levou à sua hospitalização. Apesar da situação grave, os fãs e colegas da indústria mantiveram a esperança de sua recuperação, conhecendo a resiliência que ele demonstrou ao longo de sua carreira.

