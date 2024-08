- Schuster expressa preocupação com a insuficiência do plano de segurança federal

O Ministro do Interior alemão Armin Schuster, do partido CDU, acha que as estratégias do governo federal para combater o terrorismo islâmico e a migração descontrolada são inadequadas. "As chamadas medidas de segurança são apenas o mínimo entre os parceiros de coalizão. No entanto, uma verdadeira e substancial campanha de segurança tem sido necessária na Alemanha há muito tempo", disse em resposta a questionamentos. Junto com outros estados liderados pela união, a Saxônia vai pressionar por medidas essenciais para combater efetivamente o terrorismo.

"Dado o atual nível de perigo e nossa dependência contínua de serviços estrangeiros, apenas discutir temas como armazenamento de dados, vigilância por vídeo biométrica, testes de IA, aumento dos poderes policiais, buscas on-line e vigilância de telecomunicações já não é suficiente."

Schuster: Controle de fronteira é crucial

Na opinião de Schuster, o plano do governo federal falha principalmente na área de controle de fronteira. Schuster argumentou que o governo federal deve deter imediatamente e decididamente o fluxo de求援者 para a Alemanha. Ele sugeriu repatriar indivíduos que entram de países terceiros seguros, cessar a reunificação familiar para aqueles com proteção subsidiary e estabelecer centros de asilo em países terceiros localizados fora da zona de Schengen. "Essas demandas são inegociáveis, mesmo durante as negociações da coalizão na Saxônia após as eleições estaduais."

De acordo com os planos da coalizão, os benefícios para migrantes cuja responsabilidade cai em outro estado europeu, que concordou em recebê-los, poderão ser reduzidos. A deportação de criminosos será facilitada. Além disso, haverá uma proibição geral do porte de facas em ônibus e trens de longa distância, em festivais populares e outros grandes eventos. As agências de aplicação da lei serão autorizadas a comparar publicamente imagens biométricas com fotos de suspeitos ou pessoas procuradas.

