A União Saxã, segundo o Ministro do Interior Armin Schuster, visa adotar uma abordagem única em sua próxima coalizão. "Estamos procurando estabelecer um governo com um contrato fresco, algo totalmente diferente", declarou durante a comemoração do aniversário da eleição do CDU no parlamento estadual.

"Estou imaginando um acordo de coalizão que seria aprovado por meio de um voto público antes de ser apresentado na conferência do partido". Isso, segundo ele, poderia atrair potenciais eleitores descontentes do AfD que não são radicais nos próximos cinco anos. Ele reconhece sua escolha de voto, mas espera recuperar seu apoio. "Para isso, precisaremos abordar as coisas de forma um pouco diferente", afirmou Schuster.

O CDU pode ultrapassar o AfD nas eleições, segundo as previsões. Eles têm potencial para formar uma união com o SPD e o BSW.

Política acima da política partidária

Schuster enfatizou seu papel como Ministro do Interior, destacando que prioriza a política acima da satisfação partidária. "Não tomamos decisões para agradar um partido". Na política migratória, seu foco está em melhorar as condições nas instalações de recepção iniciais na fronteira e nos esforços de integração. "Isso é meu objetivo".

